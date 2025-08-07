USFP: Refonder la démocratie, relever les défis de 2026 et 2027

I – La démocratie, moteur du développement



Fidèle aux lignes directrices qui ont depuis toujours orienté son action, l'USFP a milité, milite et militera pour une société plus juste. L'USFP a donc toutes les raisons pour se réjouir de la vision prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le Souverain n'a cessé depuis son accession au Trône de défendre le projet d'un Maroc moderne : justice sociale, régionalisation avancée, inclusion et gouvernance démocratique. D'ailleurs, SM le Roi a été catégorique dans son dernier discours du Trône: "Peu importe le niveau de développement économique et des infrastructures, je n’aurai aucune fierté si ces acquis ne contribuent pas à améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens."



Pour l’Union socialiste, cette orientation ne relève pas du symbole : elle exige une réforme électorale profonde, dépassant le simple aspect technique pour devenir un chantier stratégique. Il s’agit de relier la démocratie à un développement durable, équitable et territorialement équilibré.



II – Une crise de confiance qui mine la représentation politique



Le Maroc traverse aujourd’hui une fracture démocratique préoccupante.

81% des jeunes déclarent ne pas faire confiance aux partis politiques (CESE, 2024).

Seuls 2% sont réellement engagés dans une activité politique ou associative.

Ce désengagement se traduit par des taux de participation faibles, un rôle affaibli des partis et une société civile — pourtant riche de près de 230.000 associations — souvent privée des moyens et de la formation pour influencer les politiques publiques.

Le système électoral, modifié à répétition sans vision d’ensemble, a fragilisé la stabilité institutionnelle et nourri l’idée que les changements ne servent qu’à des calculs conjoncturels. Résultat : un désenchantement citoyen qui s’installe.



III – Le découpage électoral : Vers une justice territoriale réelle



Le découpage actuel révèle de fortes disparités.

La région Casablanca-Settat, qui concentre 17% de la population, reste sous-représentée.

Des villes dynamiques comme Tanger ou Salé ne disposent pas d’un nombre de sièges proportionnel à leur poids démographique, alors que d’autres zones moins peuplées sont surreprésentées.

La Constitution impose l’égalité du vote et la justice électorale. Le recensement de 2024 a mis en évidence des mutations démographiques qui rendent indispensable un rééquilibrage. Cette révision doit intégrer non seulement le critère démographique, mais aussi la réalité socio-économique des territoires.



IV – Les propositions de l’Union socialiste : Un contrat démocratique renouvelé



L’USFP ne se contente pas de critiquer la situation qui prédomine. Mais elle avance des propositions de réformes précises :

Amender la loi électorale pour garantir la transparence totale du processus et responsabiliser les élus.

Réformer la loi sur les partis politiques en liant le financement public à l’effort d’encadrement réel, et non seulement au nombre de sièges.

Créer un Conseil national de la jeunesse, instance permanente et représentative dans les prises de décision.

Soutenir et former les associations engagées pour leur donner un rôle concret dans l’évaluation des politiques publiques.

Ces propositions s’inspirent d’expériences réussies au Portugal et en Espagne, où la réforme électorale a renforcé la représentativité et restauré la confiance.



V – Un parti déterminé face aux tentatives visant à le décrédibiliser



Lors de la rencontre consultative avec le ministère de l’Intérieur, le Premier secrétaire Driss Lachguar a exprimé la vision du parti sur les questions qui y furent soulevées. Une vision qui traduit la perception prédominante au sein des Usfpéistes, issue de débats et d'échanges multiples.

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir se profiler des tentatives de déformation et de décontextualisation des propos du Premier secrétaire du parti. Le but n'échappe à personne. Essayer de brouiller la voix du parti. Ces tentatives sont vouées à l'échec. Elles prouvent encore une fois que la voix de l'USFP compte et qu'elle occupe la place de choix dans la redéfinition du paysage politique.



VI – Une dynamique militante pour préparer 2026 et 2027



Ces tentatives traduisent vraisemblablement le sentiment de gêne que certains ressentent face à la dynamique dont les différentes instances du parti font preuve, et ce en dépit des campagnes de dénigrement auxquelles elles font face. A cet effet, il ne faut pas oublier que depuis le 11e Congrès, plus de 45 congrès régionaux ont restructuré le parti à l’échelle locale et régionale. La préparation du 12e Congrès (2025) est portée par une base militante revigorée, prête à affronter les enjeux.

L’USFP sait que les élections de 2026 (législatives) et 2027 (locales et régionales) ne seront pas de simples échéances, mais un test grandeur nature de la volonté de l’Etat de renforcer la démocratie.



VII – Vers un Maroc plus juste et une démocratie consolidée



La bataille électorale à venir dépasse la compétition pour les sièges. Elle se joue sur trois fronts :

La confiance entre citoyens et institutions.

L’efficacité et la transparence de la gouvernance.

La justice territoriale et sociale comme socle du développement.

L’Union socialiste est prête à porter cette vision. Elle appelle à un nouveau contrat politique et démocratique qui replace le citoyen au centre du projet national et fasse des élections un véritable moment de souveraineté populaire.



Conclusion



Renforcer la démocratie n’est pas un luxe, c’est une condition pour relever les défis économiques, sociaux et territoriaux du Maroc. L’USFP, fort de son histoire et de son ancrage populaire, entend être le moteur de ce changement.

2026 et 2027 doivent être les années où le Maroc prouve, par l’action et par le vote, qu’il choisit la démocratie comme levier de progrès et non comme simple décor institutionnel.



Par Mohamed Assouali

Secrétaire provincial de l’Union Socialiste des Forces Populaires à Tétouan