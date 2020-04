Trois personnes poursuivies à Essaouira pour diffusion de fake news

La situation épidémiologique du nouveau coronavirus (Covid-19) dans la province d'Essaouira est "sous contrôle", a assuré, mardi, le délégué provincial de la santé, Dr. Zakaria Ait Lahcen.

Dans une déclaration à la MAP, il a précisé que "la province d'Essaouira a enregistré 2 cas confirmés d'infection au Covid-19", dont un cas décédé suite à une détresse respiratoire aiguë, vu que le patient était âgé de plus de 70 ans et présentait une comorbidité cardiaque, alors que le 2ème cas a été déclaré guéri, le 5 avril, après une réponse favorable à un traitement de 10 jours.

"Les autorités sanitaires ont procédé à la détection de 9 cas suspects qui se sont révélés négatifs après prélèvements d'échantillons envoyés pour analyse à l'Institut Pasteur-Maroc à Casablanca", a-t-il ajouté. Et de noter que les équipes médicales ont veillé au suivi biquotidien de 19 sujets contacts des cas confirmés 2 jours avant l'apparition des signes cliniques et durant les 14 jours après la manifestation de la maladie.

"A la date du 6 avril 2020, 4 cas contacts restent encore sous surveillance à leur lieu de mise en quarantaine", a-t-il tenu à préciser.

"Aujourd'hui, il y a zéro cas d'infection au Covid-19 en hospitalisation à l'hôpital provincial Sidi Mohammed Ben Abdellah" à Essaouira, où toute une unité a été dédiée à l'accueil des patients atteints du virus, et équipée de lits de réanimation et d'autres réservés aux cas non compliqués, a-t-il poursuivi.

Il a fait savoir que les cas éventuels seront sous "une étroite prise en charge" par des staffs médical, infirmier et technique ainsi que du personnel ambulancier relevant de l'établissement hospitalier et des structures ambulatoires de la province, qui se sont portés volontaires pour appuyer leurs confrères de l'hôpital, outre une équipe de cadres de la médecine militaire, composée de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants et d'assistantes sociales.

Toutefois, a insisté le Dr. Zakaria Ait Lahcen, "le fait que la province d'Essaouira ne présente maintenant aucun cas d'infection au Covid-19 ne signifie aucunement qu'il ne faut pas se conformer aux mesures de protection et de prévention et aux directives du confinement".

Dans ce sens, le délégué provincial de la santé a appelé, en conclusion, la population locale "à faire preuve de plus de vigilance et d'être plus coopérante" afin d'éviter l'apparition de nouveaux cas de contamination par cette pandémie.