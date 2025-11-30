TGCC poursuit sa dynamique de croissance

Le Groupe TGCC (Travaux Généraux de Construction de Casablanca) poursuit sa dynamique de croissance portée par une intensification de la production sur l’ensemble des segments adressés.



Cette dynamique opérationnelle s’accompagne de l’intégration de STAM Vias, qui vient renforcer le positionnement du Groupe sur des projets d’envergure tels que les ouvrages d’art, routes, ports et barrages, que ce soit au Maroc ou à l’international, relève la société dans une communication financière.



Ainsi, le produit d’exploitation affiche une progression significative de 58,9% au troisième trimestre 2025 et de 50,5% sur les neuf premiers mois de l’année, atteignant 8,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, rapporte la MAP.



En base proforma, le produit d’exploitation cumulé sur les neuf premiers mois progresserait de 5,5%, précise la même source.



À fin septembre 2025, le carnet de commandes consolidé de TGCC atteint un nouveau seuil de 20,2 MMDH, marquant un changement d’échelle pour le Groupe.



Et de noter que la solidité du carnet de commandes confère au Groupe une visibilité accrue sur son activité future et confirme la pertinence de sa stratégie de diversification. Elle traduit également la confiance renouvelée des donneurs d’ordre publics, parapublics et privés, au Maroc comme à l’international.



Les investissements réalisés au cours du troisième trimestre poursuivent la trajectoire engagée depuis le début de l’année, avec un niveau de CAPEX en forte hausse atteignant 606,4 millions de dirhams (MDH) en cumulé annuel. Cette évolution reflète le renforcement du programme d’équipement du Groupe, destiné à renforcer ses capacités industrielles et à soutenir l’exécution simultanée d’un volume croissant de chantiers.



Suite au remboursement de la dette contractée pour l’acquisition de STAM VIAS, l’endettement net ressort à 1,2 MMDH à fin septembre 2025 contre 3 MMDH à fin juin 2025. Ce niveau d’endettement demeure ainsi cohérent avec le profil de croissance du Groupe et ses besoins en investissement.