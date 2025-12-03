Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Maghrebail: un PNB de 318 MDH à fin septembre

Mercredi 3 Décembre 2025

Autres articles
Maghrebail: un PNB de 318 MDH à fin septembre
Maghrebail a affiché un Produit net bancaire (PNB) de 318 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2025, en hausse de 7,26% par rapport à la même période un an auparavant.
 
Pour sa part, le chiffre d’affaires a atteint 3,234 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, en hausse de 6,02%, indique la société dans un communiqué.
 
Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions, a quant à lui, été de 87,73% au terme de la même période.
 
L’endettement global a, de son côté, atteint 11,228 MMDH, marquant une augmentation de 4% et se subdivise en crédits bancaires à hauteur de 49% pour un montant de 5,496 MMDH et en Bons de Sociétés de Financement (BSF) à hauteur de 51% pour un montant de 5,732 MMDH.
 
La production au titre du 3éme trimestre de l’exercice 2025 s'est élevée à 2,631 MMDH, fait savoir la même source.
 
S'agissant des acquisitions d’équipements, elle se sont situées à 2,313 MMDH marquant une hausse de 11,85% par rapport à fin septembre 2024 et le crédit-bail immobilier est ressorti à 318 MDH contre 326 MDH un an auparavant.
 
A fin septembre 2025, l’encours net comptable de Maghrebail s'est élevé à 12,466 MMDH, en hausse de 4,54% par rapport à un an plus tôt.

Avec MAP

Lu 31 fois

Tags : Maghrebail, PNB, septembre 2025

High-tech | Entreprises | Automobile | Bourse | Tourisme

Bourse

Bank of Africa : un titre à acheter

03/12/2025
Bank of Africa : un titre à acheter

Entreprises

Maghrebail: un PNB de 318 MDH à fin septembre

03/12/2025

Alliances: hausse de 9% du CA consolidé à fin septembre

03/12/2025
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

TGCC poursuit sa dynamique de croissance

30/11/2025 - Libé

CMGP Group porte sa participation dans Agrosem à 70%

30/11/2025 - Libé

Managem : Le CA consolidé en hausse de 14% à fin septembre

30/11/2025 - Libé

Aradei Capital : Le CA consolidé à 443 MDH à fin septembre

30/11/2025 - Libé
Agenda
    Aucun événement à cette date.