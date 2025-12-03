Maghrebail: un PNB de 318 MDH à fin septembre

Maghrebail a affiché un Produit net bancaire (PNB) de 318 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2025, en hausse de 7,26% par rapport à la même période un an auparavant.



Pour sa part, le chiffre d’affaires a atteint 3,234 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, en hausse de 6,02%, indique la société dans un communiqué.



Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions, a quant à lui, été de 87,73% au terme de la même période.



L’endettement global a, de son côté, atteint 11,228 MMDH, marquant une augmentation de 4% et se subdivise en crédits bancaires à hauteur de 49% pour un montant de 5,496 MMDH et en Bons de Sociétés de Financement (BSF) à hauteur de 51% pour un montant de 5,732 MMDH.



La production au titre du 3éme trimestre de l’exercice 2025 s'est élevée à 2,631 MMDH, fait savoir la même source.



S'agissant des acquisitions d’équipements, elle se sont situées à 2,313 MMDH marquant une hausse de 11,85% par rapport à fin septembre 2024 et le crédit-bail immobilier est ressorti à 318 MDH contre 326 MDH un an auparavant.



A fin septembre 2025, l’encours net comptable de Maghrebail s'est élevé à 12,466 MMDH, en hausse de 4,54% par rapport à un an plus tôt.