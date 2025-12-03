S2M : un CA consolidé de 232,6 MDH à fin septembre 2025

Le groupe S2M a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 232,6 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2025, contre 217,2 MDH à la même période de 2024, soit une progression de 7,1%, indique le Groupe dans un communiqué financier.



Au troisième trimestre (T3), le CA consolidé s’est élevé à 83,5 MDH, en hausse de 20,5% par rapport aux 69,3 MDH enregistrés au T3-2024, porté notamment par la dynamique des activités solutions et outsourcing.



Sur le plan social, S2M enregistre un CA de 232,3 MDH à fin septembre 2025, en croissance de 7,2%. Cette évolution est expliquée par la hausse du chiffre d’affaires de l’activité solutions (+11,3%), de l’activité moyens de paiement (+3,8%) et de l’activité outsourcing (+27,5%), malgré le recul de l’activité négoce, dont le CA a atteint 22,6 MDH contre 25,4 MDH un an plus tôt.



L'excédent de trésorerie du Groupe s’établit à 25,7 MDH à fin septembre 2025, contre 34,2 MDH à fin décembre 2024, précise le communiqué. Quant aux investissements, ils se sont chiffrés à 7,5 MDH, répartis principalement entre le matériel et outillage (2,6 MDH) et le matériel informatique (2,4 MDH).



S'agissant du périmètre de consolidation, S2M souligne que la sortie d'African Card Company en 2025 n’a pas eu d’impact significatif sur l’évolution de sa situation financière entre T3-2024 et T3-2025.



Le Groupe relève également un impact de change défavorable, notamment sur la paire USD/MAD, qui a reculé en moyenne de 6% depuis le début de l’année 2025. S2M indique avoir pris des mesures pour renforcer sa politique de couverture du risque de change.