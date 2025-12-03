CMGP Group: un CA consolidé de 1,78 MMDH à fin septembre 2025

CMGP Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,78 milliard de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, en hausse de 7% par rapport aux 1,67 MMDH réalisés à la même période de 2024.



Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 591 millions de dirhams (MDH), en progression de 6% par rapport aux 558 MDH enregistrés à T3-2024, indique CMGP dans un communiqué.



Cette progression s'explique principalement par la bonne dynamique de la Business Unit Retail, la croissance des projets d'irrigation privés et le renforcement des capacités industrielles. L'intégration d'Agrosem a également permis d'élargir le périmètre d'activité et de soutenir cette trajectoire de croissance, rapporte la MAP.



La Business Unit Retail enregistre un chiffre d'affaires de 1,511 MMDH à fin septembre 2025, en progression de 14%. Cette performance est portée par l'ensemble des segments d'agrofourniture, en particulier les semences, les engrais et les produits phytosanitaires, qui bénéficient d'une demande soutenue.



La BU Projet réalise un chiffre d’affaires de 152 MDH, en recul de 23%. Ce repli reste toutefois moins marqué qu’en début d’année (contre -29% à fin juin), traduisant une reprise progressive de l’activité. En dehors de l’effet de base lié à une année exceptionnelle en marchés publics en 2024, les projets menés auprès de clients privés, notamment dans l’irrigation, affichent une évolution positive de 5%.



La BU Industrie enregistre un chiffre d'affaires de 424 MDH, en hausse de 12%. Cette progression reflète la montée en puissance des capacités industrielles, portée par la mise en service des sites de Jorf Lasfar et de Drarga. Les ventes hors intragroupe amorcent un redressement significatif.



La BU International enregistre un chiffre d'affaires de 42 MDH, en progression de 2%. Les projets d'irrigation à l'export ainsi que la montée en charge de l'activité phytosanitaire au Ghana et en Côte d'Ivoire, poursuivent leur développement et contribuent à soutenir la croissance.



Les investissements réalisés à fin septembre 2025 s'établissent à 100 MDH, contre 86 MDH à la même période de 2024, soit une progression de 16%. Au 3ème trimestre 2025, ils ont atteint 78 MDH, contre 18 MDH à T3-2024, et portent principalement sur l'acquisition des parts additionnelles au niveau de l'entité Agrosem.



L'endettement net au terme du trimestre ressort à 91 MDH, contre 151 MDH à fin décembre 2024, en baisse de 40%, en ligne avec l'évolution de l'activité et des flux de trésorerie de la période.