Alliances: hausse de 9% du CA consolidé à fin septembre

Le Groupe Alliances a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 1,974 milliard de dirhams (MMDH) au 30 Septembre 2025, soit une croissance de 9% comparativement à la même période un an auparavant.



En application des règles de comptabilisation en vigueur en 2024, le CA consolidé aurait été de 2,2 MMDH au 30 septembre 2025 en progression de 21% par rapport au même trimestre de l’année précédente, indique le groupe dans un communiqué.



S'agissant des préventes, elles ont atteint 5.095 unités au 30 septembre 2025 contre 4.354 unités par rapport à la même période de 2024.



Par ailleurs, Alliances dispose d’un carnet de commandes s’élevant à 7.658 unités pour une VIT sécurisée de l’ordre de 4,7 MMDH, relève le communiqué.



Le nombre total d’unités en cours de production s’est, quant à lui, élevé à 6.113 unités au 30 Septembre 2025, contre 5.502 unités à la même période une année précédemment.



Pour sa part, l’endettement net du groupe a été en baisse de 32%, et s'est situé à 1,019 MMDH à fin septembre 2025 contre 1,49 MMDH à fin Septembre 2024.