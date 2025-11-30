CMGP Group porte sa participation dans Agrosem à 70%

CMGP Group annonce avoir finalisé l’acquisition d’une participation additionnelle de 40% dans Agrofourniture Semence (Agrosem), portant sa participation totale à 70% du capital de la société.



Cette opération fait suite à l’acquisition initiale d’une participation minoritaire de 30% début 2024, indique la société dans un communiqué.



Ce renforcement de participation dans Agrosem constitue une étape stratégique clé pour CMGP Group, relève le communiqué, notant qu’il ouvre une nouvelle phase de développement pour le groupe dans le segment de la semence, un marché clé pour la performance et la modernisation de l’agriculture marocaine.



Agrosem apporte au groupe de fortes complémentarités avec le portefeuille existant, en enrichissant l’offre produits et en donnant accès à un large réseau de clients ainsi qu’à un portefeuille de fournisseurs diversifié et de premier plan, ajoute la même source.



"La prise de participation majoritaire dans Agrosem reflète notre volonté constante de bâtir un modèle intégré, performant et durable au service d’une agriculture moderne et compétitive", a indiqué le Président Directeur Général de CMGP Group, Youssef Moamah, rapporte la MAP.



"En renforçant notre position dans ce segment, nous consolidons notre offre, créons de nouvelles synergies commerciales et accédons à un réseau élargi de partenaires et de clients", a-t-il souligné.



Leader de l’agroéquipement et de l’agrofourniture au Maroc, CMGP Group accompagne depuis plus de 30 ans la transformation et la modernisation du secteur agricole.