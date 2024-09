Tanger abrite la 33ème édition du séminaire international sur les fruits rouges

La 33ème édition du séminaire international sur les fruits rouges s’est tenue, mercredi à Tanger, en présence d'un aréopage de producteurs, de professionnels et d'experts internationaux, afin de discuter des dernières avancées en matière de production et de commercialisation des myrtilles à l’échelle mondiale.



Cet événement, organisé par la société internationale Blueberries Consulting, en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), la Chambre régionale d'agriculture, le bureau de développement des exportations de l’ambassade du Chili à Rabat, la Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges et l’Association des producteurs de fruits rouges, vise à explorer les nouvelles techniques de production, de conservation et d'exportation des myrtilles, et à suivre l’évolution du marché international.



Ce séminaire a réuni des représentants de 300 entreprises industrielles, logistiques et agricoles spécialisées dans la production et l’exportation des fruits rouges, ainsi que des experts internationaux venus du Maroc, du Chili, du Pérou, de la France, de l’Italie, de la Pologne, de l’Espagne et de la Turquie, rapporte la MAP.



Il a offert aux entreprises marocaines une opportunité précieuse pour découvrir les expériences internationales dans ce domaine, renforcer leurs compétences en culture, transformation et commercialisation des myrtilles et petits fruits rouges, et explorer des partenariats pour développer les exportations du secteur.



Les présentations ont, par ailleurs, abordé la situation de la production des myrtilles et des fruits rouges au Maroc et à l’international, avec des analyses sur les marchés locaux et mondiaux, les caractéristiques des principales variétés des fruits rouges et leur amélioration génétique, les techniques modernes de production, d’irrigation et de stockage, l’importance de la formation des ressources humaines spécialisées dans le secteur, ainsi que la situation de la concurrence mondiale entre les producteurs.



Parmi les thèmes discutés figurent "Le point sur le marché des fruits rouges au Maroc: production, commercialisation et génétique", "Analyse du marché mondial et des concurrents de la myrtille marocaine" et " Production de myrtilles au Pérou: l'importance de la génétique", "Production moderne de bleuets: stratégies et gestion".



A cela s'ajoutent: "Conception de programmes d'irrigation pour optimiser les ressources, la photosynthèse et le développement de la biomasse des fruits rouges" et "L'impact de la technologie sur le processus du bleuet: innovation, qualité et efficacité", ainsi qu’une session plénière sous le thème "Analyse de l'industrie mondiale des petits fruits: défis et stratégies de compétitivité".



Les débats ont porté également sur d'autres sujets, tels que "Programmes de sélection de nouveaux cultivars de baies dans les régions de culture chaudes", "Caractérisation des substrats et recommandations pour leur utilisation en fruits rouges", "Stratégies de biostimulation et utilisation de micro-organismes bénéfiques pour les fruits rouges" et "Gestion nutritionnelle pour atténuer le stress dû à la sécheresse, à la chaleur et aux radiations chez les fruits rouges", en plus de l'organisation de visites de terrain à des exploitations agricoles dans le bassin du Loukkos.