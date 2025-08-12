Le Trésor place 18,78 MDH d'excédents de trésorerie

-
La grande crainte des familles face à l’inflation persistante
-
SCRT : Un déficit budgétaire de 55 MMDH à fin juillet 2025
-
Les recettes fiscales progressent de 15,9% à fin juillet 2025
-
Le dirham s’apprécie de 0,2% face à l’euro du 13 au 19 août
-
L’ONEE lance les travaux de réalisation du projet de sécurisation de l’eau potable du Grand Agadir
Le premier placement, avec prise en pension, porte sur un montant de 16,7 MMDH sur une durée de 6 jours avec un taux de 2,26%, indique la DTFE dans un communiqué.
D'un montant de 1,63 MMDH, le second placement, également avec prise en pension, est souscrit sur une durée de 3 jours au taux moyen pondéré de 1,99%, fait savoir la même source.
En blanc, le troisième placement de 450 millions de dirhams porte aussi sur une durée de trois jours, avec un taux de 2,25%.