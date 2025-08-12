Les recettes fiscales progressent de 15,9% à fin juillet 2025

Les recettes fiscales ont atteint plus de 201,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025, en hausse de 15,9% comparativement à la même période un an auparavant, selon le ministère de l'Economie et des Finances.



Ces recettes ont affiché un taux de réalisation de 63,1% par rapport aux prévisions de la loi de Finances (LF) 2025, précise le ministère dans son rapport mensuel sur la Situation des charges et ressources du Trésor (SCRT).



Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, ont augmenté à 15,7 MMDH contre 11,3 MMDH un an auparavant, traduisant notamment l’effort soutenu de l’État en matière d’apurement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).



L’impôt sur les sociétés (IS) a enregistré un taux de réalisation de 76,2% et une progression de 13,5 MMDH, soit une hausse de 31,9%, portée par une augmentation des recouvrements spontanés de 15,2 MMDH (+34,7%). Cette performance résulte principalement du complément de régularisation qui a atteint un niveau record de 19,5 MMDH (+53,3%), ainsi que des deux premiers acomptes totalisant 7,3 MMDH. Les restitutions liées à l’IS se sont établies à 3 MMDH, contre 1,7 MMDH un an auparavant.



Quant à l’impôt sur le revenu (IR), il a progressé de 7,1 MMDH (+20,4%) avec un taux de réalisation de 69,3%. Cette évolution est attribuable à la régularisation fiscale volontaire opérée en janvier 2025, qui a généré 3,8 MMDH, ainsi qu’à l’action de l’administration fiscale, à l’origine d’une hausse de 2 MMDH. L’IR sur les salaires a, de son côté, connu une augmentation de 538 millions de dirhams (MDH), rapporte la MAP.



S’agissant de la TVA, les recettes ont augmenté de 4,1 MMDH, avec un taux de réalisation de 55,2%. Cette évolution reflète une hausse des recettes issues de la TVA à l’importation (+2,5 MMDH) et de la TVA à l’intérieur (+1,5 MMDH). Les remboursements et restitutions en matière de TVA se sont établis à 8,1 MMDH, contre 6,2 MMDH à fin juillet 2024.



Les taxes intérieures de consommation (TIC) ont, quant à elles, affiché un taux de réalisation de 60,4% et une hausse de 2,7 MMDH (+13,5%). Cette progression est principalement due à l’augmentation des recettes des TIC sur les produits énergétiques (+16,3%) en lien notamment avec la suppression de certaines exonérations et la révision des quotités.



Les recettes issues des droits de douane ont baissé de 1 MMDH (-9,5%) avec un taux de réalisation de 44,9%. En revanche, celles relatives aux droits d’enregistrement et de timbre ont progressé de 968 MDH (+7,6%), atteignant un taux de réalisation de 63,3%.



Les recettes non fiscales se sont, pour leur part, établies à 22,3 MMDH à fin juillet 2025, contre 21,4 MMDH une année auparavant, enregistrant une hausse de 906 MDH (+4,2%). Les établissements et entreprises publics ont contribué à hauteur de 9,3 MMDH, dont près de 4 MMDH versés par Bank Al-Maghrib, 2,5 MMDH par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, et 2,2 MMDH par l’Office chérifien des phosphates.



La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l'Economie et des Finances, les résultats de l’exécution des prévisions de la LF avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l’année précédente.

