Port de Safi : Hausse de 33% des débarquements de la pêche à fin juillet

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Safi ont enregistré, durant les sept premiers mois de l'année en cours, une hausse de 33% en poids et de 32% en valeur, selon l'Office national des pêches (ONP).



Les quantités débarquées dans ce port se sont élevées à fin juillet dernier à 29.264 tonnes (T), contre 22.029 T à la même période de 2024, pour une valeur marchande de 221,21 millions de dirhams (MDH), contre 167,36 MDH un an auparavant, précise l’ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées ont augmenté de 35% pour atteindre 27.728 T, correspondant à une valeur de 100,8 MDH, contre 20.554 T et 67,52 MDH à fin juillet 2024 (+49%), rapporte la MAP.



Les captures de poissons blancs ont légèrement reculé de 4% pour s’établir à 574 T, alors que leur valeur marchande a progressé de 3%, atteignant 32,65 MDH, contre 600 T et 31,6 MDH un an auparavant.



Concernant les céphalopodes, les débarquements ont affiché une hausse de 16% en volume avec 945 T, pour des recettes de 85,9 MDH (+35%), contre 813 T et 63,5 MDH à la même période de 2024.



En revanche, les captures de crustacés ont reculé de 74% pour se chiffrer à 16 T avec des recettes évaluées à 1,77 MDH (-61%), contre 63 T et 4,57 MDH un an auparavant.



Au niveau national, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint, en valeur, 6,14 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025, en repli de 3% par rapport à la même période de 2024.



En termes de poids, ces produits se sont établis à 523.765 T, en baisse de 16% par rapport à fin juillet 2024.