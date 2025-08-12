Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

SMI : Le CA en hausse de 10% à fin juin 2025

Jeudi 14 Août 2025

Autres articles
SMI : Le CA en hausse de 10% à fin juin 2025
Le chiffre d’affaires (CA) de la Société Métallurgique d’Imiter (SMI) s’est établi à 628 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2025, en hausse de 10% par rapport à la même période de 2024.

Au deuxième trimestre 2025, le CA s’est chiffré à 326 MDH, contre 320 MDH au deuxième trimestre 2024, indique la société dans une communication financière sur ses indicateurs trimestriels au 30 juin 2025.

Cette performance s’explique principalement par l’appréciation des cours de l’argent et la consolidation des performances opérationnelles par rapport au premier semestre 2024, précise la même source.

Les investissements réalisés au cours du premier semestre 2025 se sont élevés à 98 MDH, alloués principalement aux travaux de recherche et aux infrastructures minières.
A fin juin 2025, la trésorerie s’est élevée à 176 MDH, en retrait de 136 MDH par rapport à la clôture de 2024, en raison principalement de la distribution de dividendes et de la hausse du besoin en fonds de roulement.
 

Libé

Lu 103 fois

Tags : CA, juin 2025, SMI

High-tech | Entreprises | Bourse | Automobile | Tourisme

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

CIH Bank clôture son augmentation de capital réservée aux actionnaires et aux détenteurs de DPS

07/08/2025 - Libé

Maroc Leasing : le résultat net en hausse de 24,5% à fin juin 2025

13/08/2025 - Libé

SMI : Le CA en hausse de 10% à fin juin 2025

14/08/2025 - Libé