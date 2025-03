Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Les femmes sont à la tête de 10,9% des établissements économiques

Les résultats de la cartographie des établissements économiques (CEE) ont montré que 10,9% des établissements à but lucratif de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima sont dirigés par des femmes, selon la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP).



Cette proportion est maximale pour le secteur des services avec 16,3%, suivi du secteur industriel avec 14,5% des établissements, précise une note de la direction régionale sur la population féminine de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Par province, cette part est la plus élevée à Tanger-Assilah (13,6%), suivie de Mdiq-Fnideq et de Tétouan avec 12,3% et 11,6% respectivement.

Les établissements dirigés par les femmes emploient plus de 34.771 actifs permanents, soit 6,9% de l’emploi procuré par les établissements de la région, rapporte la MAP.



Examiné selon le statut professionnel, presque les 2/3 des femmes actives occupées et des chômeuses ayant déjà travaillé sont des salariées du secteur privé (62,3%) dans la région en 2024, suivies des salariées du secteur public avec 15,4% et des indépendantes (11,3%), ajoute la note.



Cependant, au moment où 69,1% des femmes actives citadines travaillent dans le secteur privé, c’est le statut d’aide familial qui prédomine toujours en milieu rural avec 35,6% des femmes actives occupées et des chômeuses ayant déjà travaillé en 2024, malgré que cette part ait été réduite de moitié par rapport à 2014 (66,5%), au profit des salariées du secteur privé (30,7% en 2024 contre 15,4% en 2014) et des indépendantes (22,7% et 13,7% respectivement).



Selon les résultats de la CEE pour l’année 2023/2024, la main-d’œuvre féminine représente presque le tiers (30,7%) de l’emploi permanent des établissements à but lucratif de la région.



Cette proportion a atteint 39,1% dans le secteur industriel et 34% dans le secteur des services. Ces deux secteurs concentrent plus de 73,1% de l’emploi féminin de l’ensemble des établissements économiques de la région.



Cette note a pour objectif de dresser un état des lieux de la situation des femmes dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en s’appuyant sur les données du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 2024 et de la CEE 2023/2024. Ces deux opérations offrent une vue d'ensemble de la population et permettent de mieux appréhender ses dynamiques.