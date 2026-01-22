Tanger: Baisse de 0,3% de l'IPC en décembre dernier

L’indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger a décru de 0,3% en décembre dernier par rapport au mois précédent et augmenté de 0,4% en glissement annuel.



L’indice des prix des produits alimentaires a décru de 0,7% en décembre dernier par rapport à novembre, résultat de la baisse des prix des "Fruits" de 5%, des "Huiles et graisses" de 2,7%, des "Viandes" de 1,8%, du "Café, thé et cacao" de 1,3% et des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,1%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires s'est accrue de 0,1%, en raison de la hausse des prix des divisions des "Loisirs et culture" de 0,4%, des "Biens et services divers" de 0,2% et du "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" de 0,1%.

Aussi, la stagnation des indices des autres divisions n’a pas impacté l'évolution générale, précise la même source.



Sur un an, l’indice des prix des produits alimentaires a diminué de 0,2% en décembre dernier, sous l'effet de la baisse des prix des "Huiles et graisses" de 16,5%, des "Viandes" de 8,9%, du "Lait, fromage et oeufs" de 0,6% et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,4%, rapporte la MAP.



Par ailleurs, la hausse des prix des "Légumes" de 12,8%, du "Poisson et fruits de mer" de 9,9%, des "Fruits" de 8,4%, du "Café, thé et cacao" de 4,2%, du "Tabac" de 3,6%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,4% et des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,3% et la stagnation des prix du "Pain et céréales" n’ont pas affecté l’évolution générale.



En revanche, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a augmenté de 0,8%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 2,7% pour la division des "Communications" et une augmentation de 4,7% pour la division des "Biens et services divers".



L’IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.