Industrie : OCP Maintenance Solutions ouvre une filiale en Arabie Saoudite

OCP Maintenance Solutions, filiale du Groupe OCP spécialisée dans les solutions de maintenance industrielle, a annoncé l'ouverture de sa première filiale en Arabie Saoudite, à Riyad, marquant une étape structurante dans sa stratégie de croissance et d'export de son expertise.



"L'implantation de la filiale saoudienne, dénommée 'I-Sense International', s'inscrit dans une logique de proximité avec des écosystèmes industriels à forte intensité capitalistique et à exigences opérationnelles élevées. Elle traduit aussi la volonté d'OCP Maintenance Solutions de déployer et d'exporter son savoir-faire sur des marchés stratégiques, en apportant des solutions alignées avec les standards internationaux", indique un communiqué d'OCP Maintenance Solutions.



Créée le 26 septembre 2017 en tant que Business Unit, OCP Maintenance Solutions a progressivement structuré une offre de maintenance avancée fondée sur l'excellence opérationnelle, la fiabilité des actifs et l'optimisation durable des performances industrielles. Cette trajectoire maîtrisée a conduit à son évolution vers le statut de filiale, aujourd'hui engagée dans une dynamique d'expansion internationale, rapporte la MAP.



Cette nouvelle étape vient confirmer la robustesse et la transférabilité du modèle d'OCP Maintenance Solutions, déjà déployé auprès d'acteurs industriels dans plusieurs pays, notamment en France, Suisse, Espagne, Côte d'Ivoire, Inde, etc. Ces références illustrent la capacité de la filiale à opérer dans des environnements variés et à répondre à des contextes industriels complexes.



OCP Maintenance Solutions accompagne aujourd'hui des industriels issus de secteurs diversifiés, incluant les mines, la chimie et pétrochimie, la papeterie, la cimenterie, la sidérurgie et l'industrie des boissons.



A travers cette expansion, OCP Maintenance Solutions confirme son ambition de s'imposer comme un champion et un acteur de référence de la maintenance industrielle à l'échelle internationale, tout en contribuant au rayonnement de l'expertise industrielle développée au sein du Groupe OCP.