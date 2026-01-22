Industrie agroalimentaire : La FENAGRI participe au Salon mondial ISM Cologne

La Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI) a signé sa première participation au Salon ISM de Cologne en Allemagne, rendez-vous mondial incontournable des professionnels des biscuits, chocolats et confiseries (BCC), dont l'édition 2026 est organisée du 1er au 4 février courant.



A cette occasion, le pavillon Maroc, d’une superficie de 80 mètres carrés, a rassemblé une dizaine d’entreprises agroalimentaires marocaines venues présenter le meilleur de la production nationale dans la filière BCC, précise la FENAGRI dans un communiqué.



Cette vitrine riche et diversifiée a brillamment mis en lumière la qualité, l’authenticité et la variété du savoir-faire marocain, confirmant la capacité du Royaume à répondre aux exigences des marchés internationaux.



A travers cette première présence à l’ISM Cologne, la FENAGRI se fixe plusieurs objectifs majeurs, dont le renforcement de la visibilité internationale du secteur marocain des BCC, ainsi que la prospection de nouveaux débouchés et l’élargissement de la base de clients à l’export, rapporte la MAP.



Il s’agit également, dans le cadre de cette participation internationale, de valoriser la qualité et la compétitivité du Made in Morocco et d’identifier des partenariats industriels et technologiques afin de soutenir l’innovation et la montée en gamme.



Dans ce cadre, le pavillon Maroc constitue un espace de rencontres avec des acheteurs, importateurs, distributeurs et acteurs internationaux de premier plan. L’intérêt manifesté pour les produits marocains confirme la dynamique ascendante du Maroc sur le marché mondial des BCC, portée par une offre compétitive, des standards de qualité renforcés et une identité produit appréciée.



Les retombées attendues pour la FENAGRI sont significatives, notamment en termes d’avancement des négociations commerciales, de conclusion de nouveaux accords, de perspectives de coopération et de consolidation de réseaux internationaux, autant de leviers susceptibles de renforcer la présence marocaine sur de nouveaux marchés dans les prochains mois.



Cette participation permet également à la FENAGRI de réaffirmer son engagement aux côtés des entreprises nationales dans leur développement à l’international, avec l’ambition de consolider durablement la place du Made in Morocco sur les grandes scènes économiques mondiales.