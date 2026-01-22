Marsa Maroc finalise l'entrée de TIL au capital de West Med Container Terminal

Marsa Maroc a annoncé, mercredi, la finalisation de l'opération d'entrée de la société Terminal Investment Limited (TIL), filiale du groupe MSC (Mediterranean Shipping Company), au capital de West Med Container Terminal (WMCT), filiale concessionnaire du Terminal à conteneurs Est du port Nador West Med, et ce, à la suite de l'obtention des autorisations des autorités compétentes.



À l'issue de cette opération, la structure de l'actionnariat de WMCT se compose de Terminal Investment Limited, détenant 50% moins une action, et de Marsa Maroc, possédant 50% plus une action du capital social et des droits de vote de la filiale concessionnaire, précise un communiqué de Marsa Maroc.



Marsa Maroc et TIL ont signé, en février 2025, un accord de partenariat portant sur le Terminal à conteneurs Est du port Nador West Med. Ce terminal disposera de 1.520 mètres linéaires de quai, d'un tirant d’eau de 18 mètres et de 70 hectares de terre-pleins, pour une capacité à terme de 3,4 millions d'EVP (équivalent vingt pieds).

La mise en service de la première phase de ce terminal est prévue au dernier trimestre 2026.



Terminal Investment Limited est l'un des plus grands opérateurs mondiaux de terminaux à conteneurs, avec un portefeuille de terminaux situés sur les principales routes commerciales desservies par sa maison mère MSC, premier armateur mondial.