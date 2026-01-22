Plus de 1,1 million de passagers à l’aéroport Oujda-Angad en 2025

-
Les jeunes, les femmes et les diplômés toujours les plus touchés
-
Tanger Med dépasse la barre des 11 millions de conteneurs en 2025
-
Industrie : Le climat général des affaires jugé "normal" au T4‑2025
-
Industrie : OCP Maintenance Solutions ouvre une filiale en Arabie Saoudite
-
Industrie agroalimentaire : La FENAGRI participe au Salon mondial ISM Cologne
Ce nombre est en hausse de 9,75 % par rapport à l'année 2024, durant laquelle 1.064.113 voyageurs ont été accueillis par cet aéroport, précise l’ONDA dans son bilan du trafic aérien au titre de l'année 2025.
Pour le seul mois de décembre dernier, cette infrastructure aéroportuaire a accueilli 84.329 passagers, contre 85.515 voyageurs durant le même mois de 2024, relève la même source.
Concernant les mouvements aéroportuaires durant l’année écoulée, l’aéroport Oujda-Angad a enregistré 8.643 mouvements d'avions contre 8.107 en 2024, soit une progression de 6,61%.
Selon l’ONDA, les aéroports du Maroc ont enregistré, en 2025, un trafic de 36,3 millions de passagers, en progression de 11% par rapport à une année auparavant.