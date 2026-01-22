Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Plus de 1,1 million de passagers à l’aéroport Oujda-Angad en 2025

Mardi 3 Février 2026

Plus de 1,1 million de passagers à l’aéroport Oujda-Angad en 2025
Autres articles
Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport Oujda-Angad durant l’année 2025 s’élève à 1.167.875, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Ce nombre est en hausse de 9,75 % par rapport à l'année 2024, durant laquelle 1.064.113 voyageurs ont été accueillis par cet aéroport, précise l’ONDA dans son bilan du trafic aérien au titre de l'année 2025.

Pour le seul mois de décembre dernier, cette infrastructure aéroportuaire a accueilli 84.329 passagers, contre 85.515 voyageurs durant le même mois de 2024, relève la même source.
Concernant les mouvements aéroportuaires durant l’année écoulée, l’aéroport Oujda-Angad a enregistré 8.643 mouvements d'avions contre 8.107 en 2024, soit une progression de 6,61%.

Selon l’ONDA, les aéroports du Maroc ont enregistré, en 2025, un trafic de 36,3 millions de passagers, en progression de 11% par rapport à une année auparavant.

Libé

Lu 228 fois

Tags : 2025, aéroport Oujda-Angad, passagers

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe