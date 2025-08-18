Tan-Tan à l’heure de la 14ème édition du Festival d’été El Ouatia

La 14ème édition du Festival d’été El Ouatia, dans la province de Tan-Tan, s’est ouverte, samedi soir, sous le signe "La diversité culturelle et artistique, levier fondamental du développement touristique".



Initiée par la commune d’El Ouatia avec le soutien du ministère de l’Intérieur et de la province de Tan-Tan, cette manifestation qui se tient jusqu’au 22 août, permettra de valoriser les potentialités naturelles et touristiques d’El Ouatia et de renforcer sa position en tant que destination touristique régionale et nationale.



Ce festival qui bénéficie également du soutien du département de la culture relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud et du Conseil provincial de Tan-Tan, vise à mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel local et national et à promouvoir les valeurs d’ouverture et de créativité.



S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil communal d’El Ouatia, Nafii Elouaaban, a indiqué que ce festival, organisé en célébration de la Fête du Trône, de l’Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse, n’est pas un simple événement artistique, mais un espace de rencontre et d’échange, et une plateforme de convergence culturelle, artistique et récréative contribuant au développement local durable, notant que l’investissement dans la culture et l’art est essentiel au développement économique et social, notamment à travers la dynamisation du tourisme et le soutien des initiatives locales.



De son côté, le directeur du festival, Ahmed Salem Rahal, a souligné que l’objectif de cette manifestation est de valoriser la richesse du patrimoine culturel local et national et de promouvoir les valeurs d’ouverture et de créativité.



Le Conseil communal mise, à travers ce rendez-vous culturel, sur la promotion de la diversité culturelle du Royaume (amazighe, hassanie, arabe), le soutien et l’encouragement des talents artistiques locaux et régionaux, ainsi que sur le renforcement de l’attractivité touristique d’El Ouatia en tant que destination balnéaire et côtière privilégiée.



Le lancement de cette édition qui s’est déroulé en présence notamment du gouverneur de la province de Tan-Tan, Abdallah Chater, d’élus et de responsables des services extérieurs, a été marqué par l’inauguration d’un salon régional de l’artisanat, organisé par la Chambre de l’artisanat de Guelmim-Oued Noun.



Inscrit dans le cadre d’un programme d’appui et d’accompagnement de l’artisanat dans la région en vertu d’une convention de partenariat entre le secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, la Maison de l’artisan et la Chambre de l’artisanat de Guelmim-Oued Noun, ce salon vise à promouvoir les produits locaux et à renforcer les capacités des artisans pour mieux s’ouvrir aux marchés local et national.



Prennent part à ce salon une trentaine d’exposants représentant des coopératives, des groupements à vocation économique, des artisans indépendants et des entreprises artisanales issus des quatre provinces de la région (Guelmim, Sidi Ifni, Assa-Zag, Tan-Tan), ainsi que des exposants venus de Laâyoune, Fès, Inezgane et Azilal.



Ils présentent une variété de produits tels que la sculpture sur bois, la couture et le tissage, les bijoux, les produits végétaux et aromatiques, les articles en cuir, les cosmétiques naturels, le tissage de tentes traditionnelles et la fabrication d’ustensiles artisanaux. Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre de l’artisanat de Guelmim-Oued Noun, Fakhri Farji, a indiqué que ce salon a pour objectif de faire découvrir la diversité des produits artisanaux, constituant une opportunité pour les artisans de présenter, promouvoir et commercialiser leurs créations.



Le programme de la 14ème édition du festival prévoit également l’organisation de courses, de compétitions de cyclisme, de surf et d’un championnat local de pétanque.



Les festivités incluent aussi des concerts de musique sur la corniche de la plage d’El Ouatia, des colloques, une tente dédiée à la poésie, ainsi que des activités récréatives pour enfants et des campagnes de sensibilisation à la propreté et à l’importance de préserver la beauté de la plage d’El Ouatia.