Les bâtiments historiques du consulat général de France à Tanger abriteront le nouvel IF

Les bâtiments historiques ayant abrité le consulat général de France à Tanger rouvriront prochainement leurs portes pour accueillir le nouveau siège de l’Institut français.

Cent ans après leur inauguration en tant que siège du consulat général de France, ces bâtiments historiques rouvriront leurs portes le 31 janvier pour accueillir le nouvel Institut français à Tanger.



Cette réouverture sera marquée par une semaine de célébrations mettant en lumière l’action de la France à Tanger, ainsi que la transformation du réseau français de coopération au Maroc.



Dans ce cadre, une exposition de photographies aériennes de Tanger, prises dans les années 1950 et au début de l’indépendance, sera inaugurée le 23 janvier, offrant au public une immersion dans l’histoire urbaine et patrimoniale de la ville.



Réunissant des clichés issus de la collection de la Maison de la photographie de Marrakech, l’exposition sera installée sur les grilles extérieures de l’Institut français et du consulat général de France, illustrant à la fois le passé de Tanger et les profondes transformations qu’elle a connues en un demi-siècle.



Le 28 janvier, l'Espace Beckett de l'Institut français accueillera le spectacle "Live Magazine", mettant en scène journalistes, photographes et artistes pour une performance mêlant histoires vraies et créations sensibles.



La cérémonie d’inauguration officielle du nouveau siège de l’Institut français se tiendra le 31 janvier. Elle sera marquée par une rencontre avec l’écrivain Tahar Ben Jelloun autour de son nouvel ouvrage "Pigiste au Maroc", ainsi que par un concert de Thierry Beaucoup, musicien, compositeur et professeur de musiques actuelles, accompagné de Halima El Gourd, fille du maître gnawa Abdallah El Gourd.



Avec ce nouvel espace, situé au cœur de la place de France et à proximité de la place Faro (Sour Al Maâgazine), la France affirme son rôle de partenaire dans le développement de Tanger.

"Il s’agit d’un lieu historique rénové pour accompagner une nouvelle page du partenariat d’exception entre le Maroc et la France", indique un communiqué de l’Institut français de Tanger.



La même source souligne que l’ouverture du nouvel Institut français à Tanger est bien plus qu'un projet de rénovation d'un bâtiment historique : elle exprime quelque chose de profond et de durable sur la relation entre la France et le Maroc.



Cette initiative incarne une coopération en mutation, fondée sur la confiance, le respect mutuel et la volonté partagée d’accompagner les grandes transformations de la société marocaine, en particulier celles que connaît une ville aussi dynamique et emblématique que Tanger, ajoute le communiqué.



Le nouvel Institut français propose des espaces concrets au service du public, parmi lesquels un espace "Campus France" pour accompagner les étudiants marocains souhaitant étudier en France, une médiathèque ouverte aux adultes, adolescents et enfants, une salle dédiée aux rencontres littéraires, aux débats d’idées et aux concerts, ainsi qu’un parc remarquable, véritable poumon vert au cœur de la ville.