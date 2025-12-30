La 3ème édition du Morocco Gaming Expo, du 20 au 24 mai à Rabat

Initié sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement majeur dédié à l’industrie du Gaming au Maroc ambitionne de renforcer la position du Maroc en tant que hub régional et continental de l’industrie du gaming, de l’innovation numérique et des industries culturelles et créatives, indique le ministère dans un communiqué.
Après le succès des éditions précédentes, Morocco Gaming Expo 2026 s’impose comme le rendez-vous incontournable des passionnés, des professionnels et des acteurs de l’industrie du gaming au Maroc. Il réunira des acteurs nationaux et internationaux, des développeurs, des éditeurs, des startups, ainsi que des institutions et investisseurs du secteur.
Placée sous le thème « Talent Marocain », cette nouvelle édition mettra en valeur la créativité, l’innovation et le savoir-faire des jeunes talents marocains, qui contribuent à faire rayonner le Maroc sur la scène de l’industrie du gaming et de l’eSport, note la même source.
Le salon mettra également en lumière la richesse de l’écosystème marocain de l’industrie du gaming, à travers ses infrastructures, ses formations spécialisées, ses programmes d’accompagnement et ses tournois eSports.
Au programme : une expérience immersive alliant les dimensions techniques, créatives, artistiques et économiques du secteur, avec plusieurs Forums thématiques réunissant experts, créateurs et investisseurs, ainsi que des espaces dédiés aux startups et aux jeunes talents pour échanger, innover et collaborer.
Les exposants souhaitant participer à cet événement d’envergure sont invités à réserver leur stand via la plateforme dédiée aux exposants sur le site prévu à cet effet.
Bouillon de culture
La ville d'Ouled Teima, province de Taroudant, a abrité du 26 au 28 décembre, la 8é édition du festival du film international organisé à l'initiative de l'Association "Mountada Dilal pour le théâtre et le cinéma".
Placé sous le thème "Cinéma et Théâtre", cet évènement vise à promouvoir le 7ème art, encourager la créativité et créer un espace de dialogue et d'échange entre les cinéastes et le public, tout en présentant des œuvres nationales et internationales.
La cérémonie d'ouverture de ce festival a vu la présentation des moments forts de l'édition précédente, du jury et des films en compétition, ainsi que diverses performances artistiques et hommages outre la projection du film " Rêves".
Le festival s'est poursuivi avec des ateliers de formation pour les jeunes et les cinéphiles, notamment un atelier de réalisation animé par le réalisateur omanais Mohammed Al-Kindi, et une masterclass avec l'acteur Tariq Al-Bukhari, qui est revenu sur son parcours artistique et son expérience d'acteur.
Cette édition a également été marquée par des projections de films en compétition officielle de courts métrages, reflétant une diversité de visions et d'expériences cinématographiques. Par ailleurs, un segment "Cinéma en mouvement " a été organisé en vue de favoriser les échanges entre le cinéma et le public.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Yassine Azdouh, a indiqué que cette édition offrait l'opportunité de mettre en avant la dynamique culturelle et artistique de la ville d'Oulad Teima, soulignant la variété de la programmation avec notamment des projections de films, des ateliers et des débats.