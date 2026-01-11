Id Yennayer 2976 : Agadir célèbre la culture amazighe

La ville d’Agadir se mobilise pour célébrer Id Yennayer 2976, le Nouvel An amazigh, avec une programmation culturelle et artistique d’envergure du 11 au 15 janvier.



La célébration de cette année revêt une portée particulière, en raison de la concomitance avec l’accueil des visiteurs et supporters de la Coupe d’Afrique des nations, offrant ainsi une vitrine privilégiée pour faire rayonner l’identité amazighe et la diversité culturelle marocaine.



Dans ce cadre, la commune d’Agadir, en partenariat avec la wilaya de SoussMassa, le Conseil de la région Souss-Massa, le Conseil régional du tourisme et l’Association du Festival Timitar, a conçu un programme éclectique et accessible, déployé dans plusieurs espaces urbains, culturels et touristiques de la ville.

Il s'agit notamment du Cinéma Sahara à Talborjt, Agadir Oufella, la Corniche, la Place Al Amal, le Jardin Ibn Zaydoun, Taddart Anza, ainsi que les quartiers de Tikiouine et Bensergao.



Dans une déclaration à la MAP, la vice-présidente du Conseil communal d’Agadir, chargée de la culture , Zahra Manchoudi, a indiqué que la programmation des festivités s’ouvrira par une rencontre de réflexion autour des pratiques agricoles traditionnelles, avant de laisser place à une série de soirées musicales et artistiques mettant à l’honneur les expressions contemporaines et patrimoniales de la culture amazighe.



En parallèle, le Jardin Ibn Zaydoun accueillera tout au long de la période festive des animations destinées aux familles, des expositions de produits artisanaux et du terroir, ainsi que des espaces de découverte de la gastronomie amazighe, a-t-elle précisé.



En résonance avec l’ambiance populaire et festive générée par la Coupe d’Afrique des nations, des animations spécifiques seront également proposées au sein des espaces dédiés aux supporters, renforçant la dimension conviviale et inclusive de cette célébration, a ajouté Mme Manchoudi.



Le point d’orgue de ces festivités sera marqué par une soirée artistique et visuelle sur la Corniche de la ville, le 13 janvier, mêlant créations lumineuses, performances visuelles et chorégraphies aériennes de drones, offrant au public un moment symbolique et fédérateur.



Les habitants et les visiteurs d’Agadir sont invités aussi à s’approprier pleinement cette célébration en arborant, dans la nuit du 13 au 14 janvier, les tenues et parures amazighes, contribuant ainsi à faire de cet événement un temps fort de partage, d’authenticité et de transmission culturelle



Ville emblématique de la culture amazighe, Agadir inscrit depuis plusieurs années cette célébration au cœur de son agenda culturel, en valorisant les expressions vivantes du patrimoine amazigh et en affirmant son rôle de carrefour culturel ouvert sur son environnement national et africain.