Atelier de formation pour les jeunes maâlems Gnaoua à Casablanca

L’association Yerma Gnaoua a organisé, jeudi à Casablanca, un atelier de formation pour les jeunes maâlems Gnaoua et ce, dans le cadre du programme "Tamaalmit" visant à préserver le patrimoine gnaoui et assurer la relève.



Ce programme est lancé dans une première étape durant la période du 2 au 9 janvier à Casablanca et Marrakech au profit de six jeunes maâlems Gnaoua. Le but est de les former dans la plus pure tradition de ce genre musical séculaire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco depuis 2019.



Dans une déclaration à la MAP, le Maâlem Abdeslam Alikane, président de l’association Yerma Gnaoua, a noté que l’art gnaoui n’est pas seulement une musique mais bien plus, une mémoire vivante dont la transmission s’effectue selon des rituels mystiques qui définissent l’appartenance et le sens.



Pour, le Maâlem Alikane, également directeur artistique du Festival Ganoua et musiques des mondes, le programme "Tamaalmit" cherche à préserver l’âme et l’authenticité de la musique Gnaoua en veillant à la transmettre le plus fidèlement possible aux jeunes maâlems.

Et de souligner que la "Tamaalmit" n’est pas un programme occasionnel mais un processus de longue haleine destiné à préserver l’art gnaoui dans toute son entièreté et pureté, d’une génération à l’autre.



Pour sa part, Ayoub Bousta, un jeune maâlem casablancais bénéficiaire de ce programme, a indiqué que l’apprentissage de la musique Ganoua ne se résume pas seulement aux rythmes et notes mais bien plus, en faisant montre de profond respect de l’héritage des grands maîtres de la musique Gnaoua.

D’où, pour lui, l’importance de ce programme qui permet aux jeunes artistes émergents de côtoyer les grands maâlems et de se perfectionner.



Outre les ateliers programmés et encadrés par les maâlems Abdeslam Alikane et Hassan Boussou ainsi que le compositeur Abdellah El Miry, le programme "Tamaalmit" a été marqué dans la soirée par une célébration de l’art Gnaoua, sous la forme d’une "lila" dans la plus pure tradition.



L’association Yerma Gnaoua a vu le jour en 2009 avec l’objectif de veiller à la préservation et la promotion de l'art et de la culture Gnaoua.