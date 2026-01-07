"Une bataille après l'autre" s'avance conquérant vers les Golden Globes

Hollywood va entrer dans le coeur de la saison des récompenses avec les Golden Globes dimanche, où la fresque sur l'extrémisme américain "Une bataille après l'autre" doit confirmer son statut de rouleau compresseur, à deux mois des Oscars.



Cette tragicomédie de Paul Thomas Anderson, qui met en scène la traque d'ex-révolutionnaires antifascistes par un suprémaciste blanc, est plébiscitée pour sa capacité à saisir l'air du temps et les fractures contemporaines des Etats-Unis.

Grand favori avec neuf nominations, le long-métrage semble assuré de repartir avec les prix de la meilleure comédie et du meilleur réalisateur.



"Ce film est en train de tout rafler et semble inarrêtable", explique à l'AFP Pete Hammond, chroniqueur du site spécialisé Deadline, en rappelant qu'il a déjà remporté plusieurs récompenses mineures ces dernières semaines.



Leonardo DiCaprio, qui y incarne un fumeur de joints maladroit et ex-spécialiste des explosifs, forcé de se confronter à son passé pour sauver sa fille (Chase Infiniti), se disputera le prix du meilleur acteur dans une comédie avec Timothée Chalamet, remarquable en joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans "Marty Supreme".



Une victoire du vétéran hollywoodien serait "idéale pour freiner l'élan de Timothée Chalamet", qui vient de remporter un Critics Choice Award et semble favori pour l'Oscar, observe M. Hammond.



Teyana Taylor pourrait étendre la moisson d'"Une bataille après l'autre", avec le prix du meilleur second rôle féminin pour sa prestation de pasionaria à la libido débordante. Mais la concurrence sera rude face à Amy Madigan ("Evanouis") et Ariana Grande ("Wicked: Partie II").



"Sinners" contre "Hamnet"



La domination d'"Une bataille après l'autre" est d'autant plus attendue que les Golden Globes séparent les comédies des films dramatiques.

Une distinction qui l'empêche d'affronter directement "Sinners", son concurrent le plus sérieux pour l'Oscar du meilleur film.



Cette fiction qui raconte la blessure profonde des Noirs dans le Sud ségrégationniste des années 30, tout en mêlant l'horreur inspirée par les vampires et les rythmes du blues, a surpris par son originalité.



Pour le prix du meilleur film dramatique, "Sinners" sera notamment opposé à "Hamnet", une tragédie qui positionne Jessie Buckley en ultra-favorite pour le prix de la meilleure actrice, grâce à son rôle d'épouse de William Shakespeare, foudroyée par la mort de leur fils.

Fort de huit nominations, le film norvégien "Valeur sentimentale", où Joachim Trier filme la relation douloureuse d'un père cinéaste avec ses deux filles, pourrait également rafler le titre.



Une victoire de "Sinners" "indiquerait un véritable changement" des Golden Globes, pointe M. Hammond, en rappelant que leur ancien jury "n'a jamais été très attiré par les histoires sur les Noirs".



Les Golden Globes ont subi une crise ces dernières années, après un vaste scandale révélé en 2021 sur les manquements éthiques, le racisme et la corruption de leurs membres.

L'organisation s'est réformée, en ajoutant plus de 200 votants venus des quatre coins du globe.



"Un simple accident" récompensé ?



"Cela rend les pronostics plus difficiles, mais on voit que ces nouveaux votants aiment moins les gros succès commerciaux et sont plus sensibles aux films internationaux appréciés à Cannes et Venise", explique M. Hammond.



L'acteur brésilien Wagner Moura pourrait ainsi devancer Michael B. Jordan, la star de "Sinners", pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique, grâce à son rôle dans "L'Agent Secret" - pour lequel il avait déjà été primé sur la Croisette.

De son côté, Stellan Skarsgard, acteur suédois à l'affiche de "Valeur Sentimentale", semble favori pour le meilleur second rôle masculin.



"L'Agent Secret" et "Valeur Sentimentale" se disputeront aussi le prix du meilleur film international, face au représentant de la France aux Oscars: "Un simple accident" du dissident iranien Jafar Panahi, récemment condamné à un an d'emprisonnement par la République islamique après sa Palme d'or à Cannes.

"Les Golden Globes pourraient vouloir faire passer un message en lui donnant ce prix", avance M. Hammond.



Les autres favoris comprennent Rose Byrne ("If I Had Legs, I'd Kick You") pour le prix de la meilleure actrice dans une comédie, et "K-Pop Demon Hunters" comme meilleur film d'animation.

Après des débuts réussis l'an dernier, l'humoriste Nikki Glaser revient pour animer la 83e édition des Golden Globes.