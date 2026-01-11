L’exposition "L’Afrique, patrimoine du monde voyage à travers les paysages, les civilisations et les songes", qui se tient à l'ancien Palais de justice de Rabat, est une halte dédiée à la découverte de sites du patrimoine mondial africain.



Cette exposition, initiée par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, l’UNESCO et Rabat Région Patrimoine Historique, se déploie comme un parcours culturel immersif mêlant photographies, panneaux d’interprétation trilingues (arabe, français et anglais) et dispositifs numériques interactifs.



Dans une déclaration à la MAP, Jonathan Yoambale Loola, bénévole à la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a indiqué que cette exposition est une invitation au voyage, organisée à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations 2025.



Le long parcours de cette exposition comprend quatre étapes où le public découvre d’importants sites archéologiques du continent, les vestiges de cités façonnées par d’anciennes civilisations, des sites sacrés et édifices religieux, ainsi que des paysages naturels, a-t-il expliqué.



Passant d'un espace à l'autre, le visiteur voyage des rivages atlantiques aux ports de l'océan Indien en passant par les rives méditerranéennes, les montagnes, les oasis et les plaines. Un monde de récits, de visages et de gestes, tissé à la fois par la main de l'Homme et par la force de la nature, se profile.



Permettant d’approcher l'Afrique et de la ressentir, cette exposition permet au visiteur de plonger dans les profondeurs de la mémoire du continent et d’en saisir la beauté et la vitalité, révélant le patrimoine comme une présence qui relie le passé à l'avenir.



"L’Afrique, patrimoine du monde : voyage à travers les paysages, les civilisations et les songes" met en lumière le continent en tant que l’un des berceaux essentiels de l’Humanité, où ses pierres, ses sites et ses routes anciennes témoignent de l’intensité des échanges qui se sont succédé au fil des siècles et de la richesse du patrimoine africain dans toute sa splendeur.