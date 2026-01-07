La 3e édition du Festival Ania de la culture amazighe à Nador

La ville de Nador abritera, du 11 au 14 janvier, la troisième édition du festival Ania de la culture amazighe, organisée par l’Association Maroc des cultures et des arts (AMCA).



Un communiqué de l'association indique que cette manifestation culturelle, qui se tiendra au complexe culturel de Nador en célébration de l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance et du Nouvel An amazigh, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à promouvoir la langue et la culture amazighes en tant que composante essentielle de l'identité marocaine.



Organisée autour du thème "Nador, capitale de la culture amazighe", cette édition vise, selon la même source, à poursuivre la valorisation de la culture amazighe en tant que capital civilisationnel commun à tous les Marocains et à mettre en avant sa profondeur historique et humaine, tout en la concrétisant de manière symbolique et pratique, avec tout ce qu'elle recèle de patrimoine culturel reflétant les divers aspects de l'histoire et de la civilisation marocaines.



Le programme de cet événement comprend plusieurs activités, notamment des spectacles de musique et de chants et des performances folkloriques célébrant la créativité amazighe dans ses expressions traditionnelles et modernes.



Il est également prévu l'organisation de la caravane éducative "Ania" qui parcourra plusieurs établissements scolaires de la province de Nador, où des ateliers pédagogiques et artistiques seront animés au profit des élèves afin de faire connaître la culture amazighe et promouvoir les valeurs de créativité, d'appartenance et de fierté de l'identité nationale.



La 3e édition accueillera aussi une exposition dédiée au patrimoine et aux arts plastiques qui présentera notamment des œuvres innovantes créées par des femmes amazighes, mettant ainsi en avant le rôle central de la femme dans la préservation, la transmission et le développement de la mémoire culturelle.



Par ailleurs, une série d'activités intellectuelles et de formation seront organisées, comprenant des rencontres, des colloques et des ateliers, qui mettront en lumière les questions de la culture amazighe et ses défis actuels.