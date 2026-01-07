La 3e édition du Festival Ania de la culture amazighe à Nador

Un communiqué de l'association indique que cette manifestation culturelle, qui se tiendra au complexe culturel de Nador en célébration de l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance et du Nouvel An amazigh, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à promouvoir la langue et la culture amazighes en tant que composante essentielle de l'identité marocaine.
Organisée autour du thème "Nador, capitale de la culture amazighe", cette édition vise, selon la même source, à poursuivre la valorisation de la culture amazighe en tant que capital civilisationnel commun à tous les Marocains et à mettre en avant sa profondeur historique et humaine, tout en la concrétisant de manière symbolique et pratique, avec tout ce qu'elle recèle de patrimoine culturel reflétant les divers aspects de l'histoire et de la civilisation marocaines.
Le programme de cet événement comprend plusieurs activités, notamment des spectacles de musique et de chants et des performances folkloriques célébrant la créativité amazighe dans ses expressions traditionnelles et modernes.
Il est également prévu l'organisation de la caravane éducative "Ania" qui parcourra plusieurs établissements scolaires de la province de Nador, où des ateliers pédagogiques et artistiques seront animés au profit des élèves afin de faire connaître la culture amazighe et promouvoir les valeurs de créativité, d'appartenance et de fierté de l'identité nationale.
La 3e édition accueillera aussi une exposition dédiée au patrimoine et aux arts plastiques qui présentera notamment des œuvres innovantes créées par des femmes amazighes, mettant ainsi en avant le rôle central de la femme dans la préservation, la transmission et le développement de la mémoire culturelle.
Par ailleurs, une série d'activités intellectuelles et de formation seront organisées, comprenant des rencontres, des colloques et des ateliers, qui mettront en lumière les questions de la culture amazighe et ses défis actuels.
Bouillon de culture
L’Institut français de Tanger organise, du 23 janvier au 23 février, l’exposition "Vues aériennes – Tanger 1950 et début de l’Indépendance", offrant au public une plongée dans le passé historique et urbain de la ville.
Avec le concours de la maison de la photographie de Marrakech, l’Institut français propose une sélection de photographies aériennes de Tanger, prises dans les années 1950, offrant un regard unique sur l’urbanisme et le patrimoine historique de la ville à cette époque.
Installée sur les grilles extérieures de l’Institut français et du consulat général de France, cette exposition témoigne du passé de la ville mais également des formidables évolutions qu’elle a connues en un demi-siècle.
Spectacle
L'Espace Beckett de l'Institut français de Tanger accueillera, le 28 janvier, le spectacle "Live Magazine", mettant en scène journalistes, photographes et artistes pour une performance mêlant histoires vraies et créations sensibles.
Au programme : des récits et des mélodies 100% marocaines. Ce spectacle unique, riche en aventures, captive le public, l’émeut et fait rire aussi. Des voix inédites, que l’on n’entend nulle part ailleurs, se mêlent à la musique: chaque récit est accompagné de son rythme, de son tempo, de sa mélodie, de sa fantaisie et de son supplément d’âme.
"Live Magazine" est né sur la scène d’un théâtre, un soir de printemps. L’idée était de tenter une petite expérience éphémère "99% vraie": une bande d’amis journalistes qui racontent avec beaucoup de trac ce qu’ils ne pouvaient pas raconter ailleurs, créant ainsi, le temps d’un soir, une revue vivante.
Le principe: Un journal vivant, une soirée unique au théâtre, au cours de laquelle journalistes, photographes et artistes se succèdent sur scène pour partager des histoires enquêtées. Les "pages" se tournent, les "rubriques" s’enchaînent, tandis que résonnent des récits intimes et universels, fondamentaux pour ceux qui les racontent, inoubliables pour le public qui les écoute.