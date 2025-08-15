Souss-Massa: Plus de 250 bénéficiaires du programme national "Motatawi3"

Plus de 250 jeunes issus de la région Souss-Massa ont bénéficié des activités de la 3è édition du programme "Motatawi3" (volontaire), qui s’est déroulée durant le mois d’août dernier.



Les participants à cette initiative ont bénéficié d’une série d’ateliers pédagogiques et de sessions de formation couvrant les domaines de l’environnement et du développement durable, de la solidarité et de la coopération, de l’éducation et du divertissement, du patrimoine et de la culture, de la santé, ainsi que de l’entrepreneuriat social et du sport.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la Jeunesse à Souss-Massa, Hicham Zelouach a indiqué que ce programme vise à renforcer la participation des jeunes et contribuer à les doter des compétences pour être actifs dans leur environnement et initiateurs de changements positifs, tout en consacrant les valeurs de solidarité et de coopération.



Lancé en 2023 par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le programme "Motatawi3" vise à impliquer plus de 5.000 jeunes des quatre coins du Royaume dans le cadre d’un programme qui se décline en deux étapes, la première portant sur la formation et la deuxième sur le volontariat.



Son objectif est de permettre, indique-t-on, de renforcer la participation citoyenne des jeunes âgés entre 18 et 22 ans, et de développer leurs connaissances et compétences, à travers une expérience diversifiée et intégrée.