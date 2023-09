Sofyan Amrabat, premier international marocain à porter les couleurs de Manchester United

Amrabat : C'est un immense honneur de devenir joueur de MU. J'ai dû être patient pour arriver à ce moment, mais je suis quelqu'un qui écoute toujours son cœur et je représente aujourd'hui le club de mes rêves

L'international marocain, Sofyan Amrabat, a rejoint Manchester United sous forme de prêt en provenance de la Fiorentina, jusqu'en juin 2024, ont annoncé, vendredi soir, les Red Devils."C'est un immense honneur de devenir joueur de Manchester United. J'ai dû être patient pour arriver à ce moment, mais je suis quelqu'un qui écoute toujours son cœur et je représente aujourd'hui le club de mes rêves", a indiqué le milieu de terrain dans un communiqué de son nouveau club."Je suis un joueur passionné, je veux apporter cette énergie à l'équipe et je me donnerai à fond dans chaque action que je ferai pour l'équipe", a ajouté le Lion de l'Atlas, qui a déjà évolué sous la direction d'Erik ten Hag à Utrecht."Je sais exactement comment Erik ten Hag aime travailler et ce qu'il attend de ses joueurs", a assuré le joueur de 27 ans."Son coaching et ses conseils m'ont beaucoup apporté en tant que joueur au début de ma carrière. Je sais qu'il m'aidera à donner le meilleur de moi-même afin que je puisse aider le groupe à réussir cette saison", a-t-il poursuivi.De son côté, le directeur du football de Manchester United, John Murtough, a fait savoir que l'approche du jeu d'Amrabat, engagée et pleine d'énergie, correspond parfaitement au groupe que le club est en train de construire."Nous savons que la mentalité, le dynamisme et les qualités techniques de Sofyan aideront l'équipe à atteindre le succès dans toutes les compétitions cette saison", a-t-il relevé.Selon la presse britannique, le contrat comporte une clause qui permettra au club de Premier League d'acheter Amrabat de façon permanente pour un montant de 21,4 millions de livres (25 millions d'euros) à la fin de la saison.Sofyan Amrabat a été sélectionné 49 fois par le Maroc et a été l'un des artisans de la performance exceptionnelle du Maroc lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, lorsque les Lions de l'Atlas ont atteint les demi-finales.La saison dernière, Amrabat a joué un rôle décisif permettant à la Fiorentina d’atteindre la finale de la Coppa Italia et celle de l'UEFA Europa Conference League.