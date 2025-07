Hakimi, un sérieux candidat au Ballon d’Or

L’international marocain Achraf Hakimi, latéral droit du PSG, s’impose aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus complets et influents, ce qui le place légitimement parmi les favoris pour le Ballon d’Or 2025, écrit le magazine français spécialisé "Onze Mondial".



"Et si le meilleur joueur du monde était un latéral droit ?", s’interroge le magazine dans un portrait élogieux consacré au capitaine des Lions de l’Atlas dans son édition de juillet, faisant observer que depuis son arrivée à Paris, Hakimi n’a cessé de repousser les limites de son poste, alliant explosivité, rigueur tactique et leadership.



Bien plus qu’un latéral, Hakimi est devenu un joueur clé capable d’influencer le jeu dans tous les compartiments du terrain, poursuit-il, notant qu’à seulement 25 ans, l’international marocain enchaîne les performances de haut vol dans une saison marquée par de nombreux défis, ce qui le place légitimement parmi les favoris pour décrocher le Ballon d’Or.



Sous la houlette de Luis Enrique, Hakimi a souvent évolué un cran au-dessus de sa défense, dans un rôle de milieu droit, où il "s’en est aussi bien sorti, apportant sa science du placement et son impact dans les duels", écrit le magazine mensuel.



"Sa polyvalence est l’une de ses grandes forces. Sa capacité à s’adapter tactiquement démontre son intelligence de jeu et sa maturité, qualités indispensables au plus haut niveau", met-il en avant.



Physiquement, souligne l’article, Hakimi "impressionne par son volume de course exceptionnel, sa capacité à percuter les défenses adverses et sa précision dans les zones de vérité, ce qui en font une menace constante pour ses adversaires".



"Mais au-delà de ses qualités physiques, c’est surtout son influence collective qui frappe", note "Onze Mondial", soulignant que "c’est un leader complet, capable de bonifier ses coéquipiers et d’élever le niveau de toute l’équipe".



Pour le mensuel sportif, cette saison, même dans les moments les plus délicats, Hakimi n’a pas failli. "Quand le PSG s’effondre à Monaco, c’est lui qui tente de réveiller ses partenaires en allant chercher haut le ballon. Quand il faut haranguer la foule, il lève les bras", fait-il observer, témoignant de son sens des responsabilités et de son charisme sur le terrain.

Et malgré ce statut et cette importance, l’ancien joueur du Real Madrid, de Dortmund et de l’Inter Milan reste "une personnalité humble et discrète, toujours à l’écoute de ses entraîneurs".