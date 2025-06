Pour « RMC Sport », Achraf Hakimi mérite d'être récompensé Ballon d’or

Hakimi a les statistiques d’un avant-centre dans certains championnats, alors que lui est défenseur, dixit Kevin Diaz

L’international marocain Achraf Hakimi, latéral droit du Paris-Saint Germain, qui réalise une saison “exceptionnelle”, “mérite d’être récompensé par le Ballon d’or”, souligne les chroniqueurs de l’émission After-Foot sur RMC-Sport.Pour le consultant Kevin Diaz, Hakimi est le choix numéro un, tant sur le plan des statistiques que dans son influence sur le jeu, au point de “révolutionner son poste”.“Si je devais voter pour le numéro un, je voterais pour Achraf Hakimi, au regard de sa régularité, de sa carrière et de ce qu’il fait avec sa sélection”, a-t-il affirmé.Avec 10 buts, 14 passes décisives et un volume de jeu hors normes, Hakimi (26 ans) “impressionne par sa constance au plus haut niveau”, argue-t-il, relevant que le capitaine des Lions de l’Atlas, “capable d’évoluer dans plusieurs zones du terrain, incarne un nouveau prototype de latéral”.Pour lui, Hakimi est un latéral qui joue presque comme un numéro 9. ”Ce qu’il apporte au poste de latéral droit, c’est exceptionnel. Il est en train de révolutionner ce poste. Il a les statistiques d’un avant-centre dans certains championnats, alors que lui est défenseur”, fait observer le consultant.L’émission a mis particulièrement en avant le profil complet de Hakimi (technique, endurant, décisif) et sa capacité à enchaîner les matchs sans baisse de régime et avec une grande liberté dans l’enchaînement des postes, entre ailier, milieu axial et attaquant.L’international marocain (85 sélections, 11 buts) a également brillé sur la scène européenne cette saison avec des buts décisifs contre Aston Villa (quart de finale retour), Arsenal (demi-finale retour) et l’Inter Milan en finale de Ligue des champions, mais aussi en Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis."C’est juste exceptionnel. En plus, c’est un gars que tu as envie d’aimer, qui a toujours le sourire et semble très respectueux. Il donne tout sur le terrain, il est en train de révolutionner le poste”, insiste Kevin Diaz.Le consultant, même s’il reconnaît que le Ballon d’Or échappe généralement aux défenseurs, à l’exception notable de Fabio Cannavaro en 2006, estime que Hakimi a sa place parmi les plus grands.Arrivé dans la capitale française en 2021 en provenance de l’Inter Milan, Hakimi s’est vite imposé comme un indéboulonnable de l’effectif de Luis Enrique.