Le Maroc invité d’honneur du Salon africain de football en Côte d'Ivoire

La capitale économique ivoirienne, Abidjan a abrité les 27 et 28 juin courant, la quatrième édition du Salon Africain de Football (SAF), un événement placé sous le thème "industrie sportive en Afrique : Défis et opportunités pour une croissance structurée", avec la participation de plusieurs pays dont, le Maroc en tant qu’invité d’honneur.



Le Maroc a été représenté à cet événement considéré comme une plateforme visant à catalyser les énergies et à transformer le football africain en véritable levier de développement, par la Fédération Royale Marocaine de Football, en la personne de son Coordonnateur général, Mouad Hajji, ainsi que de responsables de l’Office National Marocain du Tourisme et de la Royal Air Maroc.



La participation du Maroc à ce Salon de grande envergure a servi d’opportunité idoine pour mettre en lumière l’ensemble des efforts déployés, ainsi que du progrès remarquable réalisé ces dernières années, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans divers domaines, de manière à hisser le Royaume en véritable modèle de structuration sportive à l’échelle du Continent comme au niveau international.



Intervenant à cette occasion, M. Hajji a rappelé que le football national connaît aujourd’hui une dynamique sans précédent, notant que l’organisation de la CAN 2025 au Maroc représente une étape essentielle pour le Royaume, en ce sens qu’elle intervient dans un contexte de renaissance du football africain et de montée en puissance des infrastructures sportives et logistiques sur le Continent. Et de poursuivre que la Coupe du Monde est bien plus qu’une simple compétition : Elle est porteuse d’une vision de progrès, de coopération et de rayonnement global, et constitue une opportunité stratégique à la fois pour le Royaume et pour tout le continent africain. "Grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI considérant toujours le sport comme un levier stratégique et structurant du développement humain, territorial et civilisationnel, et aussi un pilier de la coopération Sud-Sud, cette Coupe du Monde incarne l’aboutissement d’un long parcours, marqué par la persévérance, la rigueur et la clairvoyance», a-t-il dit.



Cette compétition mondiale représente aussi un levier exceptionnel pour le co-développement entre les nations, notamment en Afrique, a poursuivi M. Hajji, notant que le Royaume n’a eu de cesse de défendre une vision panafricaine fondée sur la coopération Sud-Sud, la solidarité active et le développement partagé.



Dans la foulée, il s’est félicité de voir le Maroc prêt à accueillir un tel événement, rappelant que le Royaume dispose aujourd’hui d’infrastructures aux normes internationales, d’un réseau de transport performant, d’un tissu hôtelier de qualité et surtout, d’un capital humain qualifié et passionné.



"Le Maroc est aujourd’hui un modèle de développement sportif en pleine ascension, conséquence d’une stratégie ambitieuse, cohérente et inclusive basée sur une transformation profonde qui, touche les infrastructures, la gouvernance, la technologie, la communication… », a-t-il expliqué.



A ses yeux, "la CAN 2025 et la Coupe du Monde FIFA 2030 constituent bien plus que des événements sportifs : Ce sont des projets institutionnels, économiques, stratégiques, géopolitiques et civilisationnels. Ils engagent notre pays, notre continent, et notre vision du monde. Il s’agit d’un véritable projet de transformation nationale". Et de conclure que la participation de la FRMF en partenariat avec l’ONMT et la RAM à la 4è édition du SAF s’inscrit dans le cadre du programme promotionnel de la CAN 2025.



Le ministre délégué ivoirien en charge des sports et du cadre de vie de Côte d’Ivoire, Adjé Silas Metch a appelé, quant à lui, les acteurs du sport continental à agir en vue de penser le sport comme une économie à part entière. Dans ce sens, il a fait part de l’ambition de son pays de faire du sport en général, et du football en particulier, une industrie, notant que les autorités ivoiriennes considèrent le sport comme pilier central du développement humain, social et économique.



De son côté, M. Jean Tanguy Yapoidou, fondateur et promoteur du SAF a fait savoir que ce Salon se veut un espace de réflexion, de débat et d’établissement de réseautage dans la perspective de mener des actions concrètes en vue de la promotion de la pratique footballistique à l’échelle continentale.



Il n’a pas manqué de plaider en faveur du dépassement de ce qu’il a appelé le « football émotionnel » pour bâtir un écosystème structuré et durable où le sport sera perçu comme un levier de transformation économique et sociale.

Au menu de ce Salon figuraient plusieurs panels, des expositions, des rencontres B2B ainsi que des sessions de réseautage.



Les débats ont porté sur moult thématiques d’importance cruciale entre autres, "le développement des infrastructures sportives", "la formation des jeunes talents", "la lutte contre la corruption" et "la gouvernance dans le football".



Ont pris part à cette nouvelle édition des délégations ministérielles issues notamment, du Gabon, du Congo, de la République Démocratique du Congo, outre des acteurs et experts en provenance des USA, de France, du Sénégal et du Cameroun.