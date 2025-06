Olympique Dcheira s’adjuge la Coupe d’excellence

L’Olympique Dcheira a remporté le titre de la première édition de la Coupe d’excellence de football (2024-2025) en battant l’Union Touarga sur le score de 2 buts à 1, en finale disputée mercredi soir au stade Père Jégo à Casablanca.



Mohamed Adjar (38è) a ouvert le score pour l’Olympique Dcheira avant que l'Union Touarga n'égalise par le biais de Tahar Elkhalej (53è). Salaheddine Abderrahim (90+6è) a inscrit le but du sacre de l’Olympique Dcheira.



L’Olympique Dcheira a poinçonné son billet pour la finale aux dépens du Raja Casablanca par 6 tirs au but à 5, tandis que l’Union Touarga s'est qualifiée en battant le Wydad Fès par 1 but à 0.



Le Raja Casablanca a pris la 3ème place de cette compétition en s'imposant face au Wydad Fès par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire 1-1), mardi au stade 18 novembre à Khémisset.



La Coupe d'excellence est une compétition officielle organisée sous l’égide de la Ligue nationale de football Professionnel (LNFP). Elle est ouverte aux clubs de Botola Pro D1 et D2 et vise, entre autres, l’intégration des joueurs (U23) dans l’effectif des équipes premières au même titre que la supervision des joueurs talentueux susceptibles d’être appelés au sein de l’équipe nationale olympique et des jeunes.