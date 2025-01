Signature d'un mémorandum d’entente entre les Universités Moulay Slimane et Chang'an de Chine

L'Université Moulay Slimane a signé récemment un mémorandum d’entente avec son homologue Chang'an de Chine, visant à renforcer les partenariats au niveau académique et à explorer des opportunités de coopération dans les domaines de l’enseignement et de la recherche scientifique.



Cette signature a eu lieu lors d'une cérémonie d'accueil organisée par le président par intérim de l'Université Moulay Slimane, Khalid Mehdi, en l’honneur de la délégation chinoise, et dont l'objectif principal est de développer la coopération académique, encourager l'innovation en recherche et organiser des programmes d'échange pour les étudiants et les enseignants.



« Il est à noter que ce partenariat ouvrira sans aucun doute de nouvelles perspectives pour les étudiants et les enseignants des deux universités, leur permettant de bénéficier d'expertises et de programmes diversifiés en matière d’enseignement et de recherche scientifique», selon un communiqué de l’Université Moulay Slimane.



Dans une allocution à cette occasion, Khalid Mehdi s’est félicité de cette visite, qui reflète l'esprit de partenariat et d'ouverture sur les expériences académiques mondiales.



Il a précisé que cette rencontre représente une occasion pour renforcer la coopération entre les deux universités et que la signature de ce mémorandum constitue un point de départ pour des initiatives académiques et de recherche fructueuses, contribuant au développement de la recherche scientifique et ouvrant des horizons nouveaux pour les échanges académiques et le partage d'expertises.



Il convient de rappeler que l'Université Chang'an, fondée en 1951, est considérée comme l'une des universités leaders en Chine, notamment dans les domaines de l'ingénierie et des sciences appliquées, et est située à Xi'an dans la province du Shaanxi.



H.T