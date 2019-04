Seddik Maâninou présente son autobiographie à Marrakech

L'écrivain et journaliste Mohamed Seddik Maâninou a présenté mardi, à Marrakech, les différents tomes de son ouvrage autobiographique "Ayam Zaman" (Les jours d'antan), où il raconte son enfance à Tanger et à Salé et les événements qu’il a vécus en tant que journaliste dans la télévision nationale. Cette cérémonie, qui a connu la présence de plusieurs figures littéraires, artistiques et médiatiques, s’inscrit dans le cadre de la 3ème édition du Festival "Weekend Art" organisé jusqu’au 19 avril courant par le Centre méditerranéen du patrimoine, d’arts et cultures sous le thème "les arts, une locomotive méditerranéenne au service du rayonnement du Maroc". "Le cortège du Sultan" (tome 1) offre l’opportunité pour Seddik Maâninou de livrer ses souvenirs d’enfance et les moments qu’il a passés à la Radio et télévision nationale tout en mettant l’accent sur les difficultés auxquelles il a fait face durant ses débuts dans le journalisme. Dans le tome 2 de "Ayam Zaman", intitulé "La victoire éclatante", l’écrivain évoque les différentes phases du développement du dossier du Sahara marocain, et les événements successifs aboutissant à l’organisation de la Marche Verte ainsi que sa participation en tant que journaliste à cette épopée historique. Le tome 3, publié sous le titre "Guerre de l’existence", revient sur les événements marquant la période de novembre 1975 à fin 1981, où le Maroc a dû faire face aux ennemis de son intégrité territoriale alors que le tome 4, publié sous le titre "Les années maigres", est consacré à la période comprise entre 1980 et 1990 ayant été marquée par d’importants événements politiques, diplomatiques et sociaux. Dans le tome 5, paru sous le titre "Le serviteur du Roi", cet écrivain relate les événements de la période 1990-1995 marquée par une profonde mutation aux niveaux politique et organisationnel, dont la création du Conseil consultatif des droits de l’Homme et l’amendement de la Constitution.

Né à Tanger en 1944, Seddik Maâninou est titulaire d’une licence en droit. Durant son parcours professionnel à la Radio et télévision nationale, il a couvert plusieurs conférences et sommets arabes, islamiques et africains et avait interviewé plusieurs chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères, outre sa couverture de plusieurs sessions des Assemblées générales des Nations unies.