12 doctorants en finale du concours "Ma thèse en 180 secondes"

Quelque 12 doctorants ont pris part, mardi à Marrakech, à la finale de l'édition 2025 du concours "Ma thèse en 180 secondes", organisé par l’Université Cadi Ayyad (UCA).



Les 12 participants, qui ont été sélectionnés parmi une soixantaine de doctorants ayant manifesté leur intérêt pour ce concours, ont bénéficié d’une formation portant sur le développement personnel, la rigueur scientifique et la valorisation de la recherche.



Cet accompagnement a également permis à ces jeunes chercheurs de renforcer leurs compétences en synthèse, en éloquence et en communication scientifique.



Au cours de cette finale, les participants ont été invités à présenter un exposé en langue française, devant un auditoire diversifié, en seulement trois minutes et avec l’appui d’une seule diapositive.



Le défi de cette compétition consiste à s’exprimer en termes simples, a travers un exposé clair, concis et convaincant de leurs travaux de recherche.

Pour réussir cet exercice scientifique, l’UCA, le Pôle des études doctorales et plusieurs formateurs ont accompagné les doctorants tout au long de cette aventure.



A l’issue de cette compétition, deux candidats ont été retenus pour représenter l’Université Cadi Ayyad a la finale nationale de ce concours, qui aura lieu ce mois.

Le lauréat de la finale nationale sera qualifié pour participer a la finale internationale du concours, qui se tiendra le 30 septembre prochain en Roumanie.



Organisé dans un esprit de vulgarisation et de promotion de la culture scientifique auprès du grand public, le Concours francophone international "Ma Thèse en 180 Secondes" (MTen180 S) vise à renforcer les capacités des jeunes chercheurs dans les domaines de la communication scientifique et interpersonnelle.

Il s’adresse aux doctorants de toutes disciplines, inscrits ou ayant soutenu leur thèse au cours de l’année universitaire en cours.