Nabil El Jay : La représentativité des auteurs et des titulaires des droits voisins au CA du BMDAV est une pierre angulaire pour moderniser le secteur

Le président de la Commission chargée de superviser l’élection des représentants des auteurs et des titulaires des droits voisins au Conseil d’administration (CA) du Bureau marocain des droits d’auteur et des droits voisins (BMDAV), Nabil El Jay, a affirmé, mardi à Rabat, que cette échéance prévue cette année constitue "une pierre angulaire" dans le processus de modernisation de la gestion collective du secteur.



Pour la première fois, le CA du BMDAV comprend des représentants directs des auteurs, éditeurs et artistes affiliés au système de gestion des droits, plus de soixante ans après la création du Bureau, a indiqué M. El Jay lors d’une conférence de presse consacrée à ces élections.



A cet égard, il a appelé tous les auteurs et les titulaires des droits voisins à participer activement et de manière responsable à cette démarche participative, soulignant que la Commission chargée de la supervision s'engage à garantir la transparence et l'équité de tout le processus électoral.



La Commission a mis en place un système électoral qui répond aux exigences d’intégrité, de pluralisme et d’équité, assurant la représentativité des différentes sensibilités professionnelles, territoriales et de genre et consacrant, de la sorte, le principe de la représentativité équilibrée et globale de toutes les catégories concernées, a-t-il fait savoir.



Il a souligné que la Commission demeure ouverte aux personnes concernées par ces élections pour leur apporter les éclaircissements nécessaires et répondre aux différentes questions relatives au déroulement de cette échéance.



La Commission a été mise en place par décision du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans le but de préparer les élections des représentants des auteurs et des titulaires des droits voisins au CA du BMDAV.



Elle est également chargée d’arrêter les listes du corps électoral, définir les conditions de candidature, recevoir les candidatures et superviser l’ensemble des étapes du processus électoral jusqu’à l’annonce des résultats définitifs.



La Commission a entamé ses travaux le 14 mars, en élaborant un règlement électoral spécifique et en définissant les conditions de candidature, dans le but de garantir l’intégrité, la transparence et l’égalité des chances entre tous les candidats.



Outre M. El Jay, la Commission comprend 15 membres représentant différents domaines de la créativité et de la création. Il s’agit d’Ibrahim Barakat, Samia Akariou, Amine Nassour, Mohamed Bouftas, Saoudi Sidi Mohamed, Hicham Jabari, Tawfik Hazeb (Big), Mourad Halhoul (El Hor), Amina Adel, Mohamed Bilal, Rachida Talal, Batoul El Merouani, Foulane Bouhssine et Mohamed Ghobari.