Vernissage de l'exposition "Configuration de la simplicité" de l’artiste peintre Ahmed El Amine

Prix



La cérémonie de remise des prix du concours de peinture "L'Azerbaïdjan vu par les enfants marocains" a eu lieu, mercredi à Rabat, en présence de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Samadov, et de plusieurs personnalités du monde de la culture et des médias.

Initié par l'Ambassade d'Azerbaïdjan au Maroc en partenariat avec le Conseil de l'arrondissement Agdal-Hay Riad, cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration du 22e anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.



"Ce moment de célébration nous réunit autour de valeurs communes : la paix, la créativité et le dialogue entre les cultures", a déclaré à cette occasion l'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Maroc.

Le diplomate a indiqué que les enfants marocains ont été invités à découvrir l'Azerbaïdjan à travers l’art, après avoir bénéficié d’ateliers d’encadrement durant lesquels ils ont appris à connaître ce pays via des images, de la musique et des symboles culturels.

"Les dessins de ces enfants sont plus que des œuvres d’art, mais plutôt des ponts entre les peuples et des messages d’amitié et de paix", a fait observer M. Samadov.



De son côté, le président du Conseil de l'arrondissement Agdal-Hay Riad, Abdelilah El Bouzidi, a souligné que ce concours revêt une dimension symbolique profonde vu qu’il constitue une opportunité pour les enfants participants de découvrir un pays connu par son histoire ancestrale et sa culture riche et diversifiée.

Ce concours, a-t-il ajouté, a permis aux enfants participants de jeter des ponts d'amitié et de communication humaine avec un peuple frère, avec lequel le Maroc entretient des relations d'amitié et de coopération solides.



Selon les organisateurs, le concours "L'Azerbaïdjan vu par les enfants marocains" vise à promouvoir la créativité et le dialogue culturel chez les enfants marocains, tout en les familiarisant avec certains aspects de la culture azerbaïdjanaise.