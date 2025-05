Appel des artistes britanniques à bloquer les ventes d'armes à Israël

Plus de trois cents personnalités du monde des arts et de la culture au Royaume-Uni, dont la pop star Dua Lipa et l'acteur Benedict Cumberbatch, ont appelé jeudi le Premier ministre Keir Starmer à suspendre les exportations d'armes vers Israël et aider à obtenir un cessez-le-feu à Gaza.



"Nous vous exhortons à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la complicité du Royaume-Uni dans les horreurs à Gaza", ont écrit les auteurs de la lettre, également signée par la chanteuse Annie Lennox, l'artiste Tracey Emin, les acteurs Riz Ahmed, Tilda Swinton et Noomi Rapace.



"Nous vous demandons de suspendre immédiatement toutes les ventes d'armes et licences d'exportation britanniques vers Israël, d'utiliser tous les moyens disponibles pour garantir un plein accès humanitaire à Gaza aux organisations expérimentées sans ingérence militaire, de prendre un engagement envers les enfants de Gaza de négocier un cessez-le-feu immédiat et permanent et de mettre fin à la famine", ont-ils ajouté.



"Les mots ne vont pas sauver la vie des enfants palestiniens qui se font tuer, les mots ne vont pas remplir leurs estomacs vides. Nous avons besoin d'action maintenant de la part de Keir Starmer", exhorte Josie Naughton, cofondatrice de l'Association d'aide aux réfugiés Choose Love, à l'initiative de cette lettre.



Le dirigeant travailliste a qualifié d'"intolérable" la situation à Gaza, dénonçant l'intensification à la mi-mai de l'offensive israélienne dans ce territoire palestinien.

Le gouvernement britannique a suspendu ses négociations pour un accord de libre-échange avec Israël et convoqué l'ambassadrice de ce pays au Royaume-Uni.



Londres a suspendu en septembre 2024 une trentaine de licences d'exportation d'armes à Israël, en évoquant un "risque" qu'elles soient utilisées en violation du droit international à Gaza.



Des ONG ont engagé une action en justice pour réclamer que cette interdiction s'étende aux exportations des pièces fabriquées au Royaume-Uni qui équipent les chasseurs américains F-35 utilisés par Israël.



Mardi, quelque 380 écrivains du Royaume-Uni et d'Irlande, dont Zadie Smith et Ian McEwan, ont dénoncé un "génocide" à Gaza, réclamant la distribution immédiate et sans restriction de nourriture et d'aide médicale par l'ONU ainsi qu'un cessez-le-feu.



Israël, qui rejette fermement les accusations de génocide, a partiellement levé la semaine dernière le blocus total de l'aide imposé à la bande de Gaza depuis le 2 mars, officiellement pour contraindre le Hamas à relâcher ses derniers otages.



En réponse à l'attaque sanglante et sans précédent menée le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël par des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza, qui a fait 1.218 morts, en grande majorité des civils, l'armée israélienne mène depuis plus de 19 mois une offensive sur ce territoire palestinien assiégé, affamé et dévasté.



Plus de 54.084 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués par la campagne de représailles israéliennes, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.