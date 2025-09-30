Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Secteur du transport : La DGI publie un guide sur le dispositif d'incitations fiscales

Mardi 30 Septembre 2025

Secteur du transport : La DGI publie un guide sur le dispositif d'incitations fiscales
Autres articles
La Direction générale des impôts (DGI) a publié, vendredi, un guide présentant le dispositif d’incitations fiscales dédié au secteur du transport.

"Afin de soutenir et de dynamiser le secteur du transport, le Code général des impôts et le texte relatif à la fiscalité des collectivités locales prévoient une série d'incitations fiscales attractives, visant à encourager les investissements dans ce secteur stratégique et à renforcer la compétitivité des entreprises opérant dans ce domaine", lit-on dans ce guide.

Ces mesures concernent différents impôts et taxes, à savoir l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt sur le revenu (IR), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de timbre, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV), la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique, et la taxe professionnelle.

Libé

Lu 175 fois

Tags : DGI, dispositif d'incitations fiscales, guide, Secteur du transport

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe