Samsung présente « Votre Compagnon de Vie IA » au First Look lors du CES 2026

Samsung Electronics a dévoilé lundi sa vision « Compagnon de Vie IA » lors du First Look, son événement CES® 2026 qui s'est tenu dans la salle de bal Latour au Wynn Las Vegas. L'événement était centré sur l'IA en tant que philosophie de Samsung, un socle qui relie le développement produit R&D, les opérations et l'expérience utilisateur de l'entreprise.



TM Roh, PDG et responsable de la division Device eXperience (DX) de Samsung, a ouvert le First Look en décrivant le leadership de l'entreprise en matière d'IA et comment, grâce à son vaste écosystème connecté et doté d'IA, Samsung peut offrir aux utilisateurs une véritable expérience de compagnon IA dans leur vie quotidienne. Cette approche permet aux utilisateurs d'accéder à bien plus que les fonctionnalités de base de leur technologie et, au contraire, leur offre des opportunités de vivre des moments plus significatifs partout.



« Samsung construit une expérience plus unifiée et plus personnelle à travers le mobile, l'affichage visuel, les appareils électroménagers et les services », a déclaré TM Roh. « Avec notre écosystème connecté mondial, et en intégrant l'IA dans toutes les catégories, Samsung ouvre la voie pour offrir des expériences IA quotidiennes plus significatives. »



Entertainment Companion : Étendre l'Expérience au-delà du Simple Visionnage



SW Yong, président et responsable de l'activité Visual Display (VD) chez Samsung Electronics, et Sukhmani Mohta, directrice marketing et partenariats de l'activité VD chez Samsung Electronics America, sont montés sur scène pour décrire comment les écrans Samsung combinent excellence matérielle et intelligence visuelle pour offrir un véritable compagnon de divertissement. S'appuyant sur vingt ans de leadership dans l'industrie des téléviseurs, Samsung a construit une gamme complète de téléviseurs IA qui offre une toute nouvelle façon d'interagir avec son téléviseur.



Le centre de la gamme d'écrans est le Micro RGB de 130 pouces, qui représente un bond monumental en termes d'échelle et de qualité d'image. Le Micro RGB de 130 pouces marque une nouvelle ère de la couleur, offrant le spectre le plus large et le plus détaillé jamais vu sur les téléviseurs Samsung, tandis que son design Timeless Frame minimise les distractions et permet à l'image de prendre le devant de la scène avec une élégance discrète. Une source lumineuse RGB de taille microscopique pilote la qualité d'image sans précédent, chaque diode rouge, verte et bleue microscopique brillant indépendamment pour produire la couleur sous sa forme la plus pure et la plus naturelle. Le Micro RGB AI Engine Pro permet un contrôle précis des couleurs RVB et crée une qualité d'image d'une vivacité exceptionnelle dans chaque scène.



Élevant cette expérience de visionnage de niveau supérieur, Vision AI Companion (VAC) utilise la technologie IA pour travailler aux côtés des utilisateurs en tant que compagnon de divertissement complet pour améliorer le visionnage, les repas et l'ambiance, partout dans la maison. Avec lui, les utilisateurs peuvent recevoir des conseils sur quoi regarder, quoi manger et quelle musique écouter, améliorant l'expérience télévisuelle globale d'une manière qui s'étend bien au-delà du simple visionnage.



Samsung propose également des modes intuitifs pour personnaliser l'expérience de visionnage. Pour les fans de football, le mode IA Soccer Mode Pro offre une expérience de match plus passionnante grâce à un réglage de l'image et du son piloté par l'IA pour une qualité de niveau stade. AI Sound Controller Pro vous permet d'augmenter ou de baisser le volume de la foule, des commentaires ou de la musique de fond, offrant une expérience d'écoute personnalisée pour les émissions de télévision et les films. Les utilisateurs peuvent simplement faire des demandes vocales, et tout téléviseur équipé de VAC, qui comprend Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED et UHD TV, exécute ces demandes de manière contextuelle.



À travers différents types de programmes, VAC améliore également l'expérience de style de vie globale. Il permet aux utilisateurs de trouver des recettes pour les plats qu'ils voient à la télévision en posant simplement la question et utilise les informations les plus récentes pour faire des recommandations alignées avec leurs objectifs de santé et de forme physique. VAC offre également une fonctionnalité multi-appareils, envoyant les recettes recommandées directement à d'autres appareils comme le tout nouveau The Movingstyle, conçu pour se déplacer facilement dans toute la maison, et aux appareils de cuisine, pour une expérience multi-appareils obtenue grâce à une intégration complète de l'écosystème.



Samsung a dominé le marché mondial des barres de son pendant 11 années consécutives. Cette année, l'entreprise lance deux nouvelles enceintes WiFi, les Music Studio 5 et 7, pour étendre davantage son écosystème intégré. Ces modèles prennent en charge une gamme plus large de combinaisons de systèmes audio, améliorent la qualité audiovisuelle et rehaussent l'esthétique de tout espace. Chaque modèle partage un concept de design intemporel à points par le célèbre designer Erwan Bouroullec, inspiré d'un symbole universel dans la musique et l'art et ancré dans le langage de design signature de Samsung.



Samsung a également dévoilé une multitude de nouveaux produits qui se fondent magnifiquement avec les maisons et l'esthétique des utilisateurs. Le nouvel OLED S95H ultra-fin présente un cadre raffiné qui lui confère une élégance de galerie d'art, et le nouveau projecteur portable de Samsung, The Freestyle+, est alimenté par VAC et permet aux utilisateurs de visionner du contenu sur les murs et les plafonds, ainsi que sur des surfaces irrégulières comme les coins et les rideaux.



La gamme de téléviseurs 2026 prend en charge HDR10+ ADVANCED, offrant une luminosité améliorée, une optimisation basée sur les genres, un lissage de mouvement intelligent, une cartographie tonale locale avancée et une expérience de jeu améliorée.



Alors que l'adoption de HDR10+ se développe parmi les principaux fournisseurs OTT, Samsung sera le premier à lancer HDR10+ ADVANCED dans sa gamme de téléviseurs 2026. Samsung présente également Eclipsa Audio, le nouveau système audio spatial de l'entreprise, introduit sur tous les téléviseurs 2026.



Samsung a également dévoilé sa gamme de moniteurs de jeu Odyssey la plus avancée à ce jour, introduisant cinq nouveaux modèles qui repoussent les limites de la résolution, du taux de rafraîchissement et des performances visuelles immersives. Menée par le premier Odyssey G9 3D 6K de Samsung, la gamme 2026 inaugure des technologies d'affichage inédites au monde pour les joueurs et les créateurs, notamment le nouvel Odyssey G6 de nouvelle génération et trois nouveaux modèles Odyssey G8.



Au cœur de toutes ces innovations d'affichage se trouve le Tizen OS le plus puissant à ce jour. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de sept ans de mises à niveau Tizen OS, garantissant que les téléviseurs continuent d'évoluer longtemps après leur entrée dans la maison.



Home Companion : Des Appareils Intelligents Connectés qui Vous Guident Tout au Long de la Journée



Cheolgi Kim, vice-président exécutif et responsable de la division Digital Appliances (DA) chez Samsung Electronics, et Elizabeth Anderson, responsable du marketing intégré DA chez Samsung Electronics America (SEA), ont présenté la vision de Samsung pour évoluer de la fourniture d'appareils électroménagers à de véritables compagnons de maison qui travaillent à éliminer le stress des tâches quotidiennes. Cheolgi Kim a également annoncé qu'en décembre 2025, SmartThings dessert désormais plus de 430 millions d'utilisateurs, dotant Samsung d'une échelle et d'une profondeur de connaissance significatives qui la distinguent des autres marques.