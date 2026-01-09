Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Revenus en monnaies étrangères : La DGI fixe le taux de change pour 2025

Vendredi 9 Janvier 2026

Revenus en monnaies étrangères : La DGI fixe le taux de change pour 2025
Autres articles
La Direction générale des impôts (DGI) vient d’arrêter la base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au titre de l’année 2025.
 
Ainsi, il faudra retenir comme taux de change 10,55 dirhams (DH) pour 1 euro, 9,344 DH pour 1 dollar américain, 12,323 DH pour 1 livre sterling (anglaise) et 11,271 DH pour 1 franc suisse, précise la DGI dans une note.
 
Le cours des devises est publié annuellement à la même période afin de déterminer la base imposable en dirhams des revenus de source étrangère perçus au titre de l’exercice écoulé.
 

Libé

Lu 131 fois

Tags : DGI, Revenus en monnaies étrangères, taux de change pour 2025

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe