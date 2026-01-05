Augmenter la taille du texte
Damane Cash et la FMSCD s'allient pour moderniser les transactions dans les bureaux de change

Lundi 5 Janvier 2026

Un partenariat stratégique vient d'être conclu entre Damane Cash et la Fédération marocaine des sociétés de change de devises (FMSCD) pour moderniser les transactions dans les bureaux de change.

Ce partenariat porte sur la mise en place du Cash Advance via les terminaux de paiement électronique (TPE) dans les bureaux de change, indique un communiqué conjoint.

Cette convention s'inscrit dans une dynamique de développement des services de paiement et de digitalisation des bureaux de change, suite à la publication de la circulaire n°3/2025 de l'Office des Changes autorisant les opérateurs du secteur agréés à utiliser des terminaux de paiement électronique pour l'achat de devises par cartes bancaires internationales en contrepartie de dirhams.

Grâce à ce nouveau dispositif réglementaire, les bureaux de change affiliés à la Fédération peuvent diversifier leurs sources de revenus, améliorer la gestion de leur liquidité et renforcer leur attractivité commerciale auprès d'une clientèle de plus en plus équipée en moyens de paiement électroniques.

Damane Cash, en tant qu'acquéreur monétique, assurera l'accompagnement technique et opérationnel du dispositif, depuis l'installation des TPE jusqu'à leur exploitation, en coordination avec la Fédération et les bureaux de change concernés.

Pour ces derniers, l'intégration du Cash Advance constitue un levier opérationnel qui leur permettra de diversifier les modalités d'acceptation et de fluidifier les parcours clients dans un cadre conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

En proposant des solutions concrètes et opérationnelles, adaptées aux besoins de l'ensemble des secteurs d'activité qu'elle accompagne, Damane Cash réaffirme son engagement en faveur de la modernisation des moyens de paiement et de la digitalisation des services financiers.

