Le marché monétaire enregistre une légère perturbation en fin d'année

Les segments du marché monétaire se sont caractérisés par une légère perturbation en fin de semaine durant la période du 26 au 31 décembre, selon Attijari Global Research (AGR).



En effet, Bank Al-Maghrib continue de satisfaire la demande du système bancaire en augmentant l'encours de ses interventions à travers ses opérations principales et à long terme, explique AGR dans sa récente note Weekly Hebdo Taux – Fixed Income.



Les opérations principales se sont ainsi établies à 160,9 milliards de dirhams (MMDH), contre 159,3 MMDH une semaine auparavant, fait savoir la même source.

À l'origine, l'augmentation de la demande bancaire en avances à 7 jours en cette fin d'année à 71 MMDH, contre 69,3 MMDH une semaine auparavant.



Les interventions à plus long terme sont restées stables par rapport à la semaine dernière, à 90 MMDH à travers les pensions livrées et les prêts garantis. BAM a également servi cette semaine 2,3 MMDH sous forme d'avances à 24 heures, compte tenu de la hausse importante de la demande en cash en fin d'année.



À cet effet, le marché interbancaire connaît une légère perturbation en fin de semaine avec un taux moyen pondéré atteignant 2,31%. Parallèlement, les Taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) ont augmenté de 6 points de base à une moyenne de 2,26%.



La circulation fiduciaire a atteint un record à 485 MMDH à fin novembre 2025. De même, les placements liquides ont atteint un nouveau plus haut historique à 1.091 MMDH sur la même période.