Le marché monétaire enregistre une légère perturbation en fin d'année

En effet, Bank Al-Maghrib continue de satisfaire la demande du système bancaire en augmentant l'encours de ses interventions à travers ses opérations principales et à long terme, explique AGR dans sa récente note Weekly Hebdo Taux – Fixed Income.
Les opérations principales se sont ainsi établies à 160,9 milliards de dirhams (MMDH), contre 159,3 MMDH une semaine auparavant, fait savoir la même source.
À l'origine, l'augmentation de la demande bancaire en avances à 7 jours en cette fin d'année à 71 MMDH, contre 69,3 MMDH une semaine auparavant.
Les interventions à plus long terme sont restées stables par rapport à la semaine dernière, à 90 MMDH à travers les pensions livrées et les prêts garantis. BAM a également servi cette semaine 2,3 MMDH sous forme d'avances à 24 heures, compte tenu de la hausse importante de la demande en cash en fin d'année.
À cet effet, le marché interbancaire connaît une légère perturbation en fin de semaine avec un taux moyen pondéré atteignant 2,31%. Parallèlement, les Taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) ont augmenté de 6 points de base à une moyenne de 2,26%.
La circulation fiduciaire a atteint un record à 485 MMDH à fin novembre 2025. De même, les placements liquides ont atteint un nouveau plus haut historique à 1.091 MMDH sur la même période.