Financement participatif destiné à l'habitat : L'encours progresse à 29,1 MMDH à fin novembre 2025

-
Revenus en monnaies étrangères : La DGI fixe le taux de change pour 2025
-
Aéroport Mohammed V : Le marché de construction du nouveau terminal adjugé au groupement marocain SGTM/TGCC
-
Port de Laâyoune : Hausse de 17 % des débarquements de la pêche à fin novembre dernier
-
Royal Air Maroc ouvre une nouvelle base aérienne à Tétouan
-
Dépôts bancaires : 1.315 MMDH en onze mois
Ce financement a enregistré une hausse de 18,9% en glissement annuel et de 16,8% par rapport à fin décembre 2024, précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".
Par ailleurs, la même source fait savoir que les crédits accordés aux ménages se sont établis à 395 MMDH, en augmentation annuelle de 3,4%.
Cette évolution recouvre une progression de 3,4% des prêts à l'habitat et de 4,6% des crédits à la consommation.