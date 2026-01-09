Financement participatif destiné à l'habitat : L'encours progresse à 29,1 MMDH à fin novembre 2025

Le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière (y compris les marges constatées d’avance), a poursuivi sa progression pour s’établir à 29,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre dernier, contre 24,5 MMDH une année auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Ce financement a enregistré une hausse de 18,9% en glissement annuel et de 16,8% par rapport à fin décembre 2024, précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".



Par ailleurs, la même source fait savoir que les crédits accordés aux ménages se sont établis à 395 MMDH, en augmentation annuelle de 3,4%.

Cette évolution recouvre une progression de 3,4% des prêts à l'habitat et de 4,6% des crédits à la consommation.