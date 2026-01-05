Promotion à Oujda de la technique du semis direct pour aider les agriculteurs à faire face aux défis climatiques

La Direction provinciale de l'Agriculture à Oujda poursuit la mise en œuvre de ses programmes visant à promouvoir le semis direct, pilier essentiel du développement d'une agriculture résiliente face au changement climatique, conformément aux objectifs de la stratégie «Génération Green 2020-2030».



Cette initiative vise à consacrer une pratique agricole consistant à semer les céréales sans labour, grâce à des semoirs spécialisés garantissant une productivité durable et permettant de pallier la raréfaction des précipitations observée dans la région ces dernières années.



Dans ce contexte, la direction provinciale a renforcé son parc de matériel dédié à cette technique en mettant à disposition trois nouveaux semoirs cette saison, portant le total à douze, répartis entre douze coopératives de services agricoles des jeunes dans différentes communes relevant de son territoire de compétence, avec pour objectif d'atteindre une superficie de 3.000 hectares de cultures céréalières.



Le directeur provincial de l'Agriculture à Oujda, Mohamed Lafdili, a affirmé, à cet égard, que la technique du semis direct figure parmi les piliers stratégiques de l'initiative «Génération Green» pour le développement d'une agriculture adaptée aux changements climatiques.



Dans une déclaration à la MAP, il a expliqué que cette technologie contribue efficacement à la réduction des coûts de carburant et d'intrants de production, tout en diminuant les émissions de dioxyde de carbone et en préservant la fertilité des sols et les réserves d'eau grâce à la prévention de l'évaporation et à la protection contre l'érosion.



Parallèlement à ce soutien technique, les services du ministère de l'Agriculture à Oujda ont mis en œuvre plusieurs mesures complémentaires, notamment la fourniture d'importantes quantités de semences sélectionnées et l'intensification des campagnes de sensibilisation et de formation encadrées par des experts de l’Office national du conseil agricole (ONCA) et de l'Institut national de recherche agricole (INRA).



Selon Yousra Hsaïni, conseillère agricole au centre de Tafoughalt, la Direction régionale du conseil agricole de l’Oriental s’attèle à la mise en œuvre d'un programme de terrain complet visant à soutenir les coopératives de services et les agriculteurs par le biais de formations et de journées de sensibilisation visant à accroître la productivité et à garantir la durabilité.



De son côté, Abdelmajid Bechari, chef du service ’’Recherche et Développement’’ au Centre de recherche agricole d'Oujda, a souligné l'importance stratégique de cette technique au sein du système d'agriculture de conservation, mettant l’accent sur les aspects techniques liés au réglage des semoirs, notamment l'adoption d'une dose de semence d'un quintal par hectare et la définition de la profondeur de semis à environ cinq centimètres pour assurer une germination optimale.



Il a également mis en avant les retombées économiques positives, notamment la réduction de la consommation de carburant et la baisse des coûts de main-d'œuvre.



Les services du secteur agricole misent sur les récentes pluies pour étendre les surfaces cultivées et dépasser les objectifs fixés, garantissant ainsi la sécurité alimentaire locale, sachant que cette initiative s'inscrit dans une vision globale visant à atteindre 50.000 hectares de terres cultivées d'ici 2030 dans la région de l'Oriental.