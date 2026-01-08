Cynthia El Asmar : Le Maroc, une plateforme attractive pour les banques internationales

Le Maroc constitue une plateforme attractive pour les banques internationales et les entreprises cherchant à se développer à l'échelle régionale et mondiale, a affirmé la directrice pays de Standard Chartered Maroc, Cynthia El Asmar.



"La position géographique stratégique du Maroc, la qualité de ses infrastructures portuaires, le cadre réglementaire solide, transparent et favorable aux affaires, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et ses plateformes industrielles intégrées en font un hub d'exception pour le commerce, l'investissement et la production industrielle", a dit Mme El Asmar dans une interview accordée à la MAP.



Ces atouts, combinés à un accès préférentiel aux marchés européens, africains et américains, placent le Royaume comme un acteur clé des chaînes de valeur mondiale, a-t-elle fait valoir.



D'après Mme El Asmar, les clients (groupes industriels, investisseurs, Etats et multinationales) recherchent des marchés prévisibles, des écosystèmes compétitifs et une stabilité de long terme. "Le Maroc réunit ces trois critères et s’impose rapidement comme l’une des portes d’entrée les plus stratégiques de cette nouvelle architecture économique mondiale".



Pour Standard Chartered, s'implanter au Maroc permet d’accompagner la croissance transfrontalière et de faciliter les échanges commerciaux et les investissements dans la région, a expliqué la responsable.

Et d'ajouter : "La décision de Standard Chartered d’ouvrir un bureau de représentation au Maroc repose sur trois piliers stratégiques, à savoir la position géographique stratégique du Maroc, l’environnement économique attractif et l’expertise bancaire internationale approfondie".



Mme El Asmar a fait savoir que le bureau de Standard Chartered Maroc, situé à Casablanca Finance City (CFC), fera le lien entre le Royaume et l’ensemble du réseau international de Standard Chartered et permettra au Groupe d’accompagner les clients présents localement, ainsi que les entreprises et institutions marocaines souhaitant accéder au réseau mondial de la Banque.



"Au cours de la dernière décennie, Standard Chartered a étroitement collaboré avec le secteur bancaire marocain, développant des relations solides avec l’ensemble des acteurs majeurs", a-t-elle rappelé, estimant que le bureau de représentation constitue une plateforme pour approfondir ces partenariats.



Grâce à son réseau international, son expertise sectorielle et ses capacités de financement, le Groupe Standard Chartered est particulièrement bien positionné pour accompagner l'agenda de croissance du Maroc, a conclu Mme El Asmar.