Séance parlementaire des questions orales : Critiques acerbes mais objectives et constructives

D’importants secteurs sociaux et économiques

révélant un traitement indigent de la part du gouvernement

à l’ordre du jour des interventions du Groupe socialiste-Opposition ittihadie

à la Chambre des représentants

La séance des questions orales du lundi 20 janvier 2025 a été marquée par les critiques acerbes mais objectives et constructives exprimées par les députés parlementaires membres du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants qui ont manifesté leur frustration et leur mécontentement de la gestion du gouvernement des affaires publiques, notamment les secteurs socioéconomiques vitaux supposés focaliser un intérêt particulier et nécessitant des politiques urgentes, effectives et efficientes quant à l’objectif de réaliser le développement et la justice spatiale requise.Ainsi dans son intervention, le député parlementaire usfpéiste Abdelkader Ettaher a déploré la gestion du tourisme local caractérisée par une absence quasi-totale d’initiatives opérationnelles à même de développer ce secteur, pointant l’échec de ce dernier, particulièrement en matière d’attractivité des touristes locaux.Le parlementaire ittihadi a indiqué, pour étayer ce constat, que les touristes nationaux ont toujours constitué un levier essentiel, notamment au cours des périodes de crise, en l’occurrence, à titre d’exemple, la conjoncture de l’épidémie de Covid-19. Toutefois, a-t-il fustigé, ils sont délaissés lors de périodes de stabilité et d’aisance avec l’absence d’offres convenables adaptées à leur pouvoir d’achat. Les touristes locaux, a-t-il développé, préfèrent passer leurs vacances à l’étranger, ce qui occasionne un déficit de l’économie nationale avoisinant 25 milliards de dirhams.Le député, membre du Groupe d’opposition ittihadie, a déploré, dans cette même veine, la médiocrité des prestations touristiques, la cherté de la vie et l’absence de contrôle du secteur du tourisme, la prolifération des pratiques frauduleuses dans les zones réputées touristiques.Et d’évoquer le titubement en matière de réalisation de projets prometteurs et l’échec de la société de l’architecture touristique et d’appeler à prendre des dispositions fermes afin d’améliorer l’image du tourisme national, citant, à titre d’exemple, les mesures prises par les autorités de Tanger consistant à retirer les autorisations accordées à certains contrevenants…Pour sa part, le député parlementaire Abdennour El Hassnaoui a adressé au ministre de l’Agriculture des interrogations se rapportant à la stratégie prônée pour renforcer l’action des représentations interprofessionnelles quant aux chaînes de production.El Hassnaoui a relevé que la hausse des tarifs des semences est devenue un lourd fardeau impactant l’activité des agriculteurs qui pâtissent de l’absence de soutien, en ajoutant, par ailleurs, que le secteur des boulangeries qui est au centre de la chaîne des céréales nécessite la mise en place d’un cadre juridique à même de le structurer…A cet effet, le député ittihadi a appelé l’Exécutif à intervenir d’urgence dans la réorganisation de ce secteur et l’amélioration de son fonctionnement d’autant qu’il constitue un élément central dans le processus alimentaire marocain…De son côté, la députée parlementaire usfpéiste Aïcha Zelfi a interpellé le département ministériel de l’Industrie et du Commerce au sujet du « bilan de 19 ans de programmes et de stratégies dédiés à l’habilitation des zones industrielles, estimant que le ministre compétent n’est pas parvenu à réaliser les objectifs tracés, la majorité des zones industrielles manquant des équipements nécessaires et impactant l’attractivité de l’investissement tant nécessaire et convoité.Par ailleurs, la parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, a fustigé l’absence d’équité spatiale quant à l’affectation des zones industrielles, 90% de celles-ci se concentrent sur l’axe Casablanca-Kénitra alors que la région de Guelmim-Oued Noun, à titre d’exemple, ne dispose que de deux unités industrielles, par ailleurs non équipées, à Guelmim, en sus de trois modestes usines à Tan-Tan implantées à l’intérieur de quartiers d’habitation à cause du manque de foncier industriel.Et Aïcha Zelfi d’assurer que les données statistiques présentées par le ministère concerné s’avèrent mystificatrices quant au programme d’habilitation, indiquant, en outre que ce département ne cesse de ressasser le même discours et les mêmes promesses dans l’enceinte du Parlement, sans aucun résultat sur le terrain…D’autre part, le député parlementaire, membre du Groupe d’opposition usfpéiste, Essalek El Moussaoui, en mettant en exergue le rôle pertinent des Maisons de jeunes sur les plans culturel, éducatif et social et en déplorant le recul de l’intérêt accordé depuis des décennies à cette institution sociale spécifique, a appelé à l’habilitation de ces structures à travers les différentes régions du Royaume, en particulier le monde rural et sahraoui.Le parlementaire ittihadi a indiqué que la quasi-totalité desdites structures se trouvent dans une situation de déperdition chronique alarmante et requièrent un déploiement rigoureux dans un processus global de modernisation de telles infrastructures et de rajout de nouvelles Maisons de jeunes, notamment dans les régions qui en manquent.Là-dessus, dans son intervention, le député Essalek a évoqué la Maison de jeunes de la commune El Marsa, la plus grande de toutes les structures de la région, particulièrement en matière d’ancrage de l’identité hassanie et de préservation du patrimoine culturel sahraoui, en soulignant l’impératif de moderniser ladite Maison de jeunes.Par ailleurs, le parlementaire usfpéiste a mis l’accent sur la nécessité d’établir un programme global dédié à l’habilitation des Maisons de jeunes et au développement de leurs prestations, en se focalisant particulièrement sur les ressources humaines et les cadres spécialisés (…).