Sanlam Maroc franchit à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital de LabelVie

Mercredi 11 Février 2026

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mardi, que Sanlam Maroc a franchi directement à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital de LabelVie.

"Sanlam Maroc déclare avoir cédé, en date du 2 février 2026, 81.350 actions LabelVie, dont 32.850 actions sur le marché central et 48.500 actions sur le marché de blocs, au cours unitaire de 4.300 dirhams, franchissant ainsi directement à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital de ladite société", fait savoir l'AMMC dans un communiqué.

Suite à cette opération, Sanlam Maroc déclare détenir 63.927 actions, soit une participation de 2,21% dans le capital de LabelVie, précise la même source.

Dans les six mois qui suivent le franchissement du seuil précité, Sanlam Maroc envisage d'arrêter ses ventes sur la valeur LabelVie.

