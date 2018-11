Salvini mécontent des choix de Gattuso

Le ministre de l'Intérieur et patron de l'extrême droite en Italie, Matteo Salvini, a critiqué dimanche le plan de jeu tactique de l'entraîneur de l'AC Milan, Gennaro Gattuso, qui lui a répondu de se concentrer sur la politique.

En tant que fervent supporter de l'AC Milan, Matteo Salvini était dimanche soir dans les tribunes du Stadio Olimpico à Rome, où il a vu son équipe de coeur faire match nul 1-1 contre la Lazio.

"Si j'avais été Gattuso, j'aurais fait quelques changements, les joueurs étaient fatigués, je ne comprends pas pourquoi il n'a rien changé en seconde période", a déclaré à la télévision italienne celui qui est aussi vice-Premier ministre.

"Nous avions au moins trois joueurs épuisés par la pluie battante et le terrain boueux. Quelqu'un peut m'expliquer cet entêtement de Gattuso?", a ajouté Salvini, qui dit avoir "commencé à prier" après avoir vu la défense à trois proposée par le technicien.

L'ancien milieu hargneux international italien, reconverti entraîneur, a répondu au ministre: "Cela me rend fou, avec tous les problèmes que connaît ce pays, que Salvini ait le temps de parler de l'AC Milan".

"Je ne parle pas de politique parce que je n'y comprends rien. Je lui dis de penser à la politique parce qu'avec tous les problèmes que nous avons dans notre pays, si le vice-Premier ministre italien parle de football, c'est que nous sommes sur la mauvaise voie", a conclu Gattuso.

Milan est cinquième du championnat italien, à un point de la Lazio mais à quinze points déjà de l'intouchable leader, la Juventus, septuple champion en titre.